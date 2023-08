Rolnik usunięty z targów za biblijne poglądy

Federalny sąd okręgowy z Michigan orzekł, że chrześcijański rolnik może uczestniczyć w miejscowych targach rolnych. Władze miasta zakazały mu wstępu na wydarzenie z powodu jego biblijnych poglądów na małżeństwo.

W poniedziałek 21 sierpnia, amerykański sędzia okręgowy Paul L. Maloney orzekł, że władze East Lansing nie mogą zgodnie z prawem zakazać Country Mill Farms udziału w dorocznych targach rolnych tylko dlatego, że właściciel nie chciał organizować na terenie swojego gospodarstwa ślubów homoseksualnych.

„Miasto nie ustanowiło, że decyzja o odmowie Country Mill Farms licencji sprzedawcy jest ściśle dostosowana do spełnienia ważnego interesu rządu” – napisał Maloney.

„Polityka, która zmusza kogoś do wyboru między zachowaniem [swoich] religijnych przekonań, a otrzymaniem ogólnie dostępnej korzyści rządowej, do której w przeciwnym razie dana osoba jest kwalifikowana, obciąża [jej] swobodne korzystanie ze swoich praw” – kontynuował. „Powód jest prosty: odmówienie komuś z powodu [jego] wiary równego udziału w prawach, korzyściach i przywilejach, jakimi cieszą się obywatele, zniechęca do aktywności religijnej”.

Jak relacjonowało CBN News, Steve i Bridget Tennes mają sad w Charlotte w Michigan, a na terenie swojego gospodarstwa prowadzą śluby.

Chrześcijańska rodzina zwykle rozkładała stoisko na Targach Rolnych East Lansing, by sprzedawać swoje plony. W 2017 roku władze postanowiły ich ukarać, ponieważ Tennes’owie opublikowali na Facebooku oświadczenie, że na terenie swojego gospodarstwa nie będą prowadzić ślubów LGBTQ, ponieważ zgodnie z ich przekonaniami, małżeństwo jest związkiem między mężczyzną i kobietą.

Gdy rodzina wystąpiła do sądu przeciwko decyzji miasta, sąd federalny wydał wstępny nakaz pozwolenia rodzinie Tennes na udział w targach. Sędzia orzekł, że miasto najprawdopodobniej złamało ich prawa religijne i prawo wolności słowa.

„Nasze rodzinne gospodarstwo rolne jest dla nas bardzo osobiste” – powiedział Steve Tennes. „Jednym, co naprawdę podoba nam się w tym gospodarstwie, jest to, że możemy wychowywać tu naszą piątkę dzieci zgodnie z naszą wiarą”.

„W tej sprawie nie chodzi tylko o naszą możliwość sprzedawania na targach rolnych” – dodał. „Tak naprawdę chodzi o prawo każdego Amerykanina do zarabiania na życie, nie musząc martwić się o ukaranie przez rząd”.

Mimo to, miasto East Lansing zakazało rodzinie Tennes uczestnictwa w kolejnych targach, ponieważ burmistrz Mark Meadows stwierdził, że orzeczenie sądu dotyczyło tylko sesji targów z 2017 roku.

Burmistrz stwierdził, że miasto sprzeciwiło się „zespołowemu decydowaniu” Tennes’ów, a nie ich przekonaniom religijnym.

„To nie ma nic wspólnego z panem Tennesem” – powiedział Meadows. „Chodzi o interesy”.

Jednak władze miasta uznały, że sposób wyrażania się Tennes’ów stoi w sprzeczności z poglądami East Lansing na małżeństwo i nową polityką rynkową miasta.

Nowa polityka wymaga, by sprzedawcy godzili się na podporządkowanie „Rozporządzeniu ds. Relacji Międzyludzkich i ujętej w nim polityce publicznej przeciwko dyskryminacji w czasie uczestnictwa w targach oraz jako ogólnej praktyce biznesowej”.

Zgodnie z polityką, nielegalne jest „wygłaszanie twierdzeń wskazujących, że czyjś patronat lub obecność w miejscu użyteczności publicznej nie są mile widziane lub akceptowalne z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub sposobu wyrazu danej osoby” pośród innych oznaczonych klas.

Rodzina wniosła sprawę do sądu federalnego, by otrzymać trwałe orzeczenie.

Reprezentantem prawnym Tennes’ów jest niekomercyjna organizacja prawna Alliance Defending Freedom.

Starszy radca ADF, Kate Anderson, która w lipcu 2021 roku broniła przed sądem sprawę gospodarstwa, w czwartek 22 sierpnia pochwaliła w oświadczeniu ostatnie orzeczenie.

„Decyzja sądu okręgowego słusznie chroni wolność Steve’a do prowadzenia biznesu zgodnie ze swoimi przekonaniami. W czasie tego sporu, Country Mill bez problemu uczestniczyło w targach rolnych” – napisała.

„Tennes’owie i Country Mill Farms są wdzięczni za decyzję sądu chroniącą wolność religijną” – kontynuowała Anderson. „Jednocześnie są gotowi zawrzeć pokój z obecnymi władzami miasta i wrócić do robienia tego, co Country Mill robi najlepiej, zgodnie z oświadczeniem o swojej misji: ‘Otaczać chwałą Boga przez organizowanie na terenie gospodarstwa rodzinnej rozrywki i karmienie rodzin”.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN

