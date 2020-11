Recenzja książki: Słowo do siedmiu zborów

Każdy człowiek, prawdopodobnie chociaż raz w życiu, zadał lub zada sobie pytanie: Co mnie czeka gdy wydam ostatnie tchnienie? Tak, Ilona Hajewska rozpoczyna słowo autorskie, w swojej książce pt: ”Słowo do siedmiu zborów”. Odpowiedzi, zgodnie z Biblią są dwie. Życie wieczne z Bogiem lub wieczna śmierć – w nieodwracalnym oddaleniu od Boga. Możemy wybierać, Bóg nas do niczego nie zmusza. Droga do życia wiecznego, prowadzi przez zbawienie w Jezusie Chrystusie, uchwycenie się Słowa Bożego i wprowadzanie go w życie. Zostawiając w nim ślady, będące owocami Ducha Świętego.

Jednocześnie winniśmy uświadomić sobie swoją grzeszność, poddać się przemianie i oddać Bogu „wszystko”, aby tym zarządzał. Nagrodą za to jest nieustająca obecność Chrystusa w naszej codzienności oraz otrzymanie Korony Żywota Wiecznego. Mamy dbać, nie tylko, o naszą relację z Bogiem – autorka pyta również: ”Czy nie czujesz się zażenowany, że do tej pory, nie powiedziałeś nikomu, że krew Jezusa Chrystusa zmyła każdy grzech świata? Przecież to się już dokonało. Myślisz, że nie jesteś do tego przygotowany, na kartach Biblii wielu myślało podobnie. Do tego nie są potrzebne zdolności, lecz moc Ducha Świętego. Są różne początki życia z Bogiem. Myślę, że dobra książka może nim być. Szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości – ograniczonych kontaktów międzyludzkich.

Książka Ilony Hajewskiej ”Słowo do siedmiu zborów”

jest szczególną, rzetelną inspiracją. Autorka pisze, ”nie podaję recepty jak żyć, by podobać się Bogu”, lecz przedstawia historie osób, które są dowodem na to , że jest to możliwe. W książce spotykamy, zarówno, postacie biblijne, jak również przykłady z współczesnego, śląskiego podwórka. Ludzie ci wybrali drogę zaufania Bogu, wzrostu i uświęcenia – co przełożyło się na ich codzienność. Zaakcentowane jest również osobiste nawrócenie autorki i jej determinacja w dążeniu za Bogiem.

Autorka Ilona Hajewska, to sędzia w stanie spoczynku, mediatorka sądowa oraz autorka innowacyjnych programów – wyzwań dla małżeństw. Służy w siedmiu zborach na Śląsku, jako mówczyni, gdzie prowadzi spotkania biblijne.

Ciekawym wydaje mi się następujący cytat z książki: „Kiedyś w książce. Na bezdrożach Starego Testamentu” Adama Szumorka przeczytałam o ciekawym zdarzeniu, że gdy ogłoszono konkurs na esej pt. „Co jest nie tak z tym światem?”, angielski pisarz G.K.Chesterton odpowiedział krótko: „Ja”. Wygrał go jednym słowem.

Drogi słuchaczu, jeśli to szczególne „Ja”, ciągle brzmi w Twoim uchu (bo ja na tym się łapię), zatrzymaj się, sięgnij po książkę i Biblię. Najlepiej się to czyta właśnie razem. Zmień, odnów swe życie w Jezusie Chrystusie. On obiecał, że nas nie zostawi i nie opuści. Do nas należy uchwycenie się tej obietnicy i czekanie na Boże rozwiązania. Historie opowiedziane w tej książce są tego dowodem.

Wolontariuszka Biblioteki Ewangelickiej w Skoczowie

Ewa Bujok

Dane książki

Tytuł: Słowo do siedmiu zborów

Autor: Ilona Hajewska

Rok wydania: 2019

Wydawca: Wydawnictwo Warto