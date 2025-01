Prześladowania w Boże Narodzenie – krótkie podsumowanie

W minionym okresie Bożego Narodzenia radość wielu chrześcijan w różnych krajach mieszała się ze smutkiem. Każdego roku to najbardziej znane święto chrześcijańskie staje się okazją do brutalnych napaści na chrześcijan. Do śmiertelnych ataków doszło w Nigerii i Demokratycznej Republice Konga (DR Konga). W Bangladeszu podczas świąt spalono całą wioskę.

Nigeria: Zamordowani podczas świątecznych przygotowań

Co najmniej 11 chrześcijan zostało zabitych w Boże Narodzenie w dystrykcie Kwande w stanie Benue. Według ocalałych uzbrojeni pasterze Fulani zaatakowali kilka chrześcijańskich osad wkrótce po tym, jak mieszkańcy wrócili z nabożeństw bożonarodzeniowych. Wiele rodzin zostało zaskoczonych atakiem podczas przygotowywania świątecznej kolacji. Ze względu na powtarzające się ataki na osady zamieszkane głównie przez chrześcijan, tysiące osób schroniło się już w obozach dla uchodźców w pobliżu Makurdi, stolicy stanu Benue. Według jednego z ocalałych wielu poszkodowanych dopiero niedawno wróciło do swoich domów w związku z okresem względnego spokoju.

W czwartą niedzielę Adwentu terroryści zabili 14 osób w wiosce Gidan Ado (stan Plateau). Według lokalnej osoby kontaktowej atak miał miejsce między północą a pierwszą nad ranem. Życie straciło również dwoje małych dzieci (rok i 3 lata). Ludzie zostali zaatakowani w swoich domach, a nie, jak podają niektóre źródła, w kościele. Zaledwie dwa dni przed atakiem funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zostali rozmieszczeni w pięciu lokalnych obszarach rządowych stanu, w tym w Riyom, gdzie znajduje się Gidan Ado, w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym. W Wigilię Bożego Narodzenia 2023 r. doszło do poważnej serii ataków na chrześcijan w stanie Plateau.

Bangladesz: Podpalenie wioski

Mieszkańcy małej chrześcijańskiej osady w dystrykcie Bandarban (stan Chittagong) świętowali nabożeństwo wigilijne w sąsiedniej wiosce. W tym samym czasie napastnicy podpalili opuszczoną przez nich wioskę. Doszczętnie spalili 17 z 19 domów, wykonanych głównie z drewna i bambusa.

Poszkodowani twierdzą, że za atakiem stali wpływowi ludzie z okolicy, w tym szef policji. Wcześniej próbowali oni wypędzić chrześcijan, aby przejąć ich ziemię. Lokalne władze natychmiast odwiedziły poszkodowane rodziny i zapewniły im artykuły pierwszej potrzeby. Władze zapewniły ofiary, że państwo odbuduje ich domy i pociągnie winnych do odpowiedzialności.

DR Konga: 21 zabitych w świątecznym tygodniu

Od 21 do 22 grudnia 18 cywilów zginęło w okolicach wioski Manguredjipa (prowincja Północne Kiwu) w atakach przeprowadzonych prawdopodobnie przez bojowników islamistycznej milicji ADF. Rebelianci spalili, a następnie splądrowali domy chrześcijan. 25 grudnia znaleziono 3 kolejne ciała noszące ślady przemocy. W północno-wschodniej części DRK bojownicy ADF od lat brutalnie atakują chrześcijan i kościoły.

Regionalny ekspert Open Doors wyjaśnia: „Chociaż nie jest jasne, czy wszystkich 21 zabitych cywilów było chrześcijanami, wiemy, że chrześcijanie są regularnie celem ataków ADF, ponieważ islamiści dążą do ustanowienia kalifatu. To i czas tych ataków (tydzień Bożego Narodzenia) wskazują, że ataki były wymierzone w chrześcijan”.

Źródła: vanguardngr.com, dailypost.ng, thedefensepost.com, Open Doors

za Open Doors, Polska