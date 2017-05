Premier Theresa May – jak wiara pomogła jej z bezpłodnością

Premier Theresa May otwiera się i mówi o tym, jak chrześcijańska wiara pomogła jej poradzić sobie z bezpłodnością

Kobiety na całym świecie (ostatnio obchodziły) Dzień Matki dostając kartki, kwiaty i miłość od swoich dzieci, ale dla niektórych kobiet ten dzień jest bolesny.

Może to być przypomnienie o ciągłym zmaganiu się z bezpłodnością, poronieniami lub popsutymi relacjami ze swoimi dziećmi.

Premier Theresa May powiedziała programowi BBC1 One Show,

że jej bitwa z bezpłodnością często kładzie cień na jej dniu, ale powiedziała, że jej chrześcijańska wiara pomogła jej zmierzyć się z tym.

„Jest niemożliwe odpowiedzieć na pytanie o to jak by było, gdybym miała dzieci. To było bardzo smutne, gdy okazało się, że to jest niemożliwe dla nas” powiedziała o jej długoletniej relacji z mężem, Philip’em..

„Oczywiście nie jesteśmy jedyną parą, która znajduje się w tej sytuacji a kiedy jesteś, to przypuszczam, że zaprzyjaźniasz się z życiem i wiesz, że masz bratanków i bratanice”, powiedziała.

Bezpłodnością dotknięte jest około 48,5 miliona par na całym świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia.

May powiedziała, że jej niezdolność do posiadania dzieci nie spowodowała utraty wiary.

„Trudno jest to wyjaśnić prostymi słowami, ale w rzeczywistości ta wiara była żywa i naprawdę przyniosła mi wsparcie w tych trudnych czasach” – powiedziała. „To była również lekcja, której się nauczyłam kiedyś od moich rodziców, że w jakichkolwiek okolicznościach się znajdziesz, bądź w nich i działaj jak najlepiej możesz”.

„Rzeczy się dzieją, czasami ludzie doświadczają straszliwych zmian w swoim życiu i straszliwych tragedii – dużo poważniejszych niż to, o czym mówimy o mnie”, dodała May.

źródło opr.: http://www1.cbn.com/cbnnews/