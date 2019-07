Poszukiwanie Arki Przymierza skierowało Moskoffa do podziemi Wzgórza Świątynnego

JEROZOLIMA – Od wieków poszukiwanie Arki Przymierza rozbudzało wyobraźnię twórców filmowych, archeologów, a nawet królowej Anglii. Legendy umieszczały Arkę w tak odległych miejscach, jak Etiopia czy Irlandia.

Badacz i autor Harry Moskoff przeprowadził ekipę wiadomości CBN przez tunele w zachodniej ścianie, aż do murów Wzgórza Świątynnego i do komór otaczających najświętsze miejsce judaizmu. Jego książka, The A.R.K Report, opisuje jego dwuletnią misję znalezienia legendarnej ikony.

Mówi, że jedna z teorii głosi, że została zabrana ze świątyni i przeniesiona do Jerycha, osiemnaście mil dalej.

„Jeremiasz mówi, że niektóre z naczyń Świątyni zostały wywiezione przez ten obszar podczas zniszczenia Pierwszej Świątyni” – wyjaśnił.

Moskoff zabrał ekipę CBN News do miejsca, w którym, jego zdaniem, naprawdę leży Arka.

Moskoff wierzy, że kluczowa wskazówka leży za 570-tonową skałą i mówi, że zaawansowane technologicznie narzędzia wyszukiwania potwierdzą jego teorię.

„Dwa lata temu badacze z Uniwersytetu w Nebrasce przeprowadzili testy sonarowe… z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Rzeczywiście znaleźli coś, co nazywa się przestrzenią pamięciową rozciągającą się od tego miejsca ”- powiedział Moskoff.

„Tak więc istniał jakiś cel, aby umieścić ten olbrzymi kamień, tę masywną płytę tutaj. Jednym z powodów, moim zdaniem, jest ochrona tego, co jest po drugiej stronie. I zgodnie z moją teorią Arka Przymierza została schowana przez króla Jozjasza, myślę, że to było w 568 r. pne – poza tymi głazami, tymi masywnymi kamieniami” – powiedział.

Pod Wzgórzem Świątynnym znajdują się dziesiątki podziemnych tuneli i komór.

„150 lat temu Charles Warren wszedł i przeprowadził badanie”, powiedział Moskoff, dodając, że napięcia polityczne uniemożliwiają teraz przeprowadzanie wykopalisk pod Wzgórzem Świątynnym.

„Nikomu nie pozwolono nawet na zagłębienie łopaty. Ale w zasadzie to oni przebadali cały obszar i to oni wybrali tunele … Arki nie znaleźli.

Warren, brytyjski badacz, udokumentował te tunele na prośbę królowej Wiktorii. Był jednym z wielu w całej historii poszukiwaczy Arki.

„Kiedy ludzie tacy jak krzyżowcy i templariusze, nawet przedstawiciele Funduszu Eksploracji Palestyny, który został ustanowiony przez królową Wiktorię, pojawiali się na przestrzeni wieków w poszukiwaniu Arki, a szukali złotej skrzynki z drążkami. Natomiast to, czego naprawdę powinni szukać, to pomieszczenie. Mogli być dokładnie pod ścianą, zaś po jej drugiej stronie była Arka – powiedział Moskoff.

Moskoff wierzy, że pierwotne Miejsce Najświętsze miało dalszą komorę bezpośrednio pod nim.

„Właściwie zgodnie z samym projektem Pierwszej Świątyni powinna była być zbudowana komnata dokładnie taka sama jak Miejsce Najświętsze, dokładnie na tym samym poziomie świętości, co komnata tuż nad nią. Została przeznaczona od samego początku, aby pomieścić Arkę, ze złotą podłogą i wszystkim – powiedział.

Moskoff wyjaśnił, że Salomon zbudował Miejsce Najświętsze, aby Arka Przymierza mogła być przechowywana poniżej.

Uważa, że pewnego dnia Arka zostanie ujawniona.

„Ramy czasowe są niezwykle ważne, niesamowicie znaczące. Oczywiście jest to przełomowy, zmieniający grę, biblijny typ odkrycia. Moja osobista opinia jest taka, że kiedy to się stanie, to nie w sposób tajny. Na razie skradamy się przez te tunele – wiecie, co mam na myśli – i wydobywamy znaleziska pod osłoną ciemności. Będzie to wspaniałe wydarzenie i przyczyni się do powrotu Mesjasza. To będzie coś, z czego wszystkie narody naprawdę się ucieszą” – wyjaśnił badacz.

Moskoff wyraża uznanie filmom Indiana Jones oraz Poszukiwacze zaginionej arki za to, że wzbudziły nowe zainteresowanie tematem.

„Pewne aspekty, dotyczące mocy Arki, zostały tam przedstawione w sposób właściwy… a jej niszczycielskie siły nie powinny dostać się w niepowołane ręce”.

Moskoff chce, by świat wiedział, że Arka Przymierza jest czymś więcej niż tylko kawałkiem historii.

„To jest coś realnego. Podobnie jak 2700 lat temu nadal istnieje. Zawiera potłuczone tablice, które Mojżesz rozbił na górze Synaj i drugi zestaw tablic. Arka naprawdę istnieje. Mamy nadzieję, że ponownie ją zobaczymy za naszego życia. To katalizator dla nadchodzącego Mesjasza.”

Dopóki się nie ujawni, Arka Przymierza zbudowana przez Mojżesza na pustyni będzie nadal fascynować świat.

tłum. Ryszard Pruszkowski

źródło: CBN News