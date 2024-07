Ponad 400 000 osób opuściło Kościół Katolicki w Niemczech w 2023

W 2023 r. znaczna liczba osób, łącznie 402 694, zdecydowała się formalnie odłączyć od Kościoła katolickiego w Niemczech, co jest znaczącą liczbą, choć nieco mniejszą niż rekord ustanowiony w 2022 roku.

Konferencja Episkopatu Niemiec, która opublikowała te statystyki, stwierdziła, że chociaż liczby te są wysokie, odzwierciedlają niewielki spadek w porównaniu z 522 821 odejściami odnotowanymi w poprzednim roku, co wskazuje, że był to drugi najwyższy wskaźnik odejść do tej pory, według National Catholic Reporter.

W Niemczech członkostwo w kościele ma implikacje finansowe ze względu na system podatku kościelnego, który jest częścią szerszej struktury podatkowej. Członkowie, którzy formalnie opuszczają kościół, nie muszą już płacić tego podatku, co stanowi finansową zachętę do wyrejestrowania się. Wyjątki od tego wymogu obejmują osoby o niskich dochodach, bezrobotnych, emerytów, studentów i innych.

Mimo nieznacznego spadku liczby odejść, ogólna liczba wiernych Kościoła katolickiego w kraju na koniec 2023 r. wyniosła około 20,35 mln. według Konferencji Episkopatu Niemiec

Tło tych odejść obejmuje długotrwały kryzys wynikający ze skandali związanych z nadużyciami ze strony duchownych, zauważył NCR. W ostatnich latach wielu odwróciło się od Kościoła katolickiego, ponieważ te problemy się utrzymywały.

Aby zająć się tymi problemami, biskupi i prominentna organizacja świecka rozpoczęli trzyletnią inicjatywę reform znaną jako „Droga Synodalna”. Proces ten, naznaczony głębokimi podziałami między elementami postępowymi i konserwatywnymi w Kościele katolickim, osiągnął punkt kulminacyjny w zeszłym roku, gdy wezwano Kościół do zatwierdzenia błogosławieństw związków osób tej samej płci, pomimo jawnego sprzeciwu ze strony Watykanu.u.

Dalsze napięcia pojawiły się w kolejnym procesie reform, zainicjowanym w tym roku po naciskach Watykanu, aby wstrzymać poprzednie głosowania w sprawie reform.

„Liczby są alarmujące. Pokazują, że Kościół znajduje się w szeroko zakrojonym kryzysie” – powiedział biskup Limburgii Georg Bätzing, przewodniczący Konferencji Episkopatu. „Same reformy nie rozwiążą kryzysu Kościoła, ale bez reform kryzys się pogłębi. Zmiany są więc konieczne”.

Kwestia malejącej liczby członków Kościoła nie jest odosobniona dla Kościoła katolickiego w Niemczech.

Kościół protestancki również odnotował znaczne odejścia, z około 380 000 członków odchodzących w ubiegłym roku, co odzwierciedla poziomy obserwowane w 2022 r. i odzwierciedla wyzwania stojące przed instytucjami religijnymi w Niemczech.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych sytuacja Kościoła katolickiego stanowi kontrast w niektórych obszarach. Podczas gdy na północnym wschodzie obserwuje się ciągły spadek liczby zapisów do kościoła, obszary takie jak południowa Floryda są świadkami wzrostu, w dużej mierze napędzanego przez rosnącą populację Latynosów, zgodnie z artykułem z października 2023 r. opublikowanym na Substack przez pastora Ryana Burge’a.

Badania przeprowadzone przez Burge’a wykazały, że w latach 2008-2022 tylko sześć stanów – Vermont, Idaho, Oklahoma, Karolina Północna, Arizona i Tennessee – odnotowało wzrost odsetka mieszkańców identyfikujących się jako katolicy. Z kolei stany takie jak Hawaje i Connecticut doświadczyły znacznego spadku identyfikacji katolickiej.

Co więcej, frekwencja na cotygodniowych mszach świętych wykazywała zróżnicowane trendy w całych Stanach Zjednoczonych, przy czym stany takie jak Alaska i Hawaje odnotowały wzrost, podczas gdy inne, takie jak Wyoming i Rhode Island, odnotowały gwałtowne spadki.

Autor: Anugrah Kumar

źródło: Christian Post