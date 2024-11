Pobita chrześcijanka ledwo unika przymusowego małżeństwa

Tadżykistan: Kiedy Dinara uwierzyła w Chrystusa, członkowie jej muzułmańskiej rodziny dotkliwie ją pobili. Z powodu fizycznego znęcania się musiała opuścić dom, ale rodzina nakłoniła ją do powrotu, mówiąc, że jej dziadek jest chory i pilnie potrzebuje jej pomocy. Kiedy wróciła, zastała pokój pełen czekających na nią ludzi, w tym muzułmanina, który zamierzał wziąć ją za drugą żonę. Dinara uciekła i ostatecznie udała się do innego kraju, gdzie stara się rozpocząć nowe życie. Prawie wszyscy Tadżycy są muzułmańskimi sunnitami, a mniej niż półtora procenta to chrześcijanie. Tadżyckie kobiety, które przechodzą na chrześcijaństwo, tak jak Dinara, mogą spotkać się z silną presją ze strony swoich rodzin.

Dziękujmy Bogu za to, że uratował życie Dinar i pozwolił jej udać się do innego kraju. Módlmy się, aby Pan zapewnił jej zaopatrzenie i ochronę. Prośmy o Boży pokój, który pozwoli Dinar rozpocząć nowe życie. Módlmy się, aby jej serce mogło być napełnione miłością i przebaczeniem do swojej rodziny.

Źródło: Voice of the Martyrs

