Piosenkarz Jeremy Camp przeszedł operację serca

Operacja Jeremy’ego Campa mająca na celu skorygowanie poważnej choroby serca zakończyła się „sukcesem”, choć pełny powrót do zdrowia zajmie „kilka miesięcy”, ujawniła żona piosenkarza, Adrienne, w poście w mediach społecznościowych, dziękując za modlitwy.

„Chciałam tylko przekazać aktualne informacje na temat Jeremy’ego”, Adrienne Camp podpisała zdjęcie swojego męża dającego znak kciuka w górę w szpitalnym łóżku.

„Odpoczywa i przez jakiś czas musi leżeć zupełnie płasko. Lubi być karmiony przeze mnie łyżeczką. (Śmiech). Operacja zakończyła się sukcesem, ale pełne wyleczenie zajmie kilka miesięcy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, jak wspieraliście nas w modlitwie. Jesteśmy również wdzięczni za niesamowitego lekarza i personel. „Moja siła i moje serce mogą zawieść, ale Bóg jest siłą mojego serca i moją częścią na zawsze”. Ps 73:26″.

Piosenkarz „Walk by Faith” przeszedł operację w poniedziałek rano w celu leczenia migotania przedsionków (AFib), stanu, w którym rytm serca staje się nieregularny i często gwałtownie bije, co prowadzi do objawów, takich jak trudności w oddychaniu i trudności w normalnym funkcjonowaniu.

„Jest wielu wojowników modlitwy, ludzie modlili się za mnie z różnych powodów i jestem za to bardzo wdzięczny” – powiedział 46-letni piosenkarz w nagraniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych. (…)

Camp często opowiada o tym, jak jego wiara podtrzymywała go nawet w najtrudniejszych chwilach, jak wtedy, gdy jego pierwsza żona, Melissa, zmarła na raka jajnika niecały rok po ślubie, co zostało udokumentowane w filmie „I Still Believe”.

W wywiadzie dla The Christian Post Camp powiedział, że „wiele się nauczył” o sobie i wierności Boga podczas pandemii COVID-19.

„W tych czasach pokochałem Ewangelię Jana 16:33, w której Jezus mówi, że nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy przechodzimy przez próby i mówi:” Mówię wam te rzeczy, abyście mieli pokój „- powiedział Camp CP. „Zasadniczo mówi nam: 'Chłopaki, będziecie mieli próby w tym życiu, cokolwiek by to nie było. To jest pewne. Ale weźcie sobie do serca: Ja zwyciężyłem świat”.

„Powodem, dla którego mamy próby”, powiedział piosenkarz „I Still Believe”, „jest to, że żyjemy w upadłym świecie. Będą choroby i śmierć. Będą problemy finansowe, niewiadome i zamieszanie. Ale Jezus przypomina nam, że nawet w tym wszystkim pokonał śmierć i jej żądło”.

Dodał: Obietnice Jezusa są „kluczem” do trzymania się pośród niepewności, strachu i niepokoju, gdy nadchodzą próby.

„Nie powinniśmy się temu dziwić, ale zamiast tego powiedzieć Jezusowi: «Zawsze będziesz moim źródłem wszystkiego» – podkreślił. „Jeśli spojrzysz na Słowo Boże od Księgi Rodzaju do Objawienia, Jezus występuje w całej Biblii pod różnymi imionami: Alfa i Omega, Tarcza Pocieszenia, Książę Pokoju, Droga, Prawda i Życie – On mówi: „Cokolwiek potrzebujesz, taki jestem.”

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post