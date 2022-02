Pakistan: Zasadzka na pastorów, jeden śmiertelnie postrzelony

30 stycznia dwóch liderów kościoła anglikańskiego, pastor William Siraj i starszy lider świecki w regionie, Patrick Naeem, stało się ofiarami napaści. Liderzy wracali wspólnie samochodem z nabożeństwa w kościele Wszystkich Świętych w Peszawar w Pakistanie, gdy wpadli w zasadzkę zastawioną przez uzbrojonych motocyklistów. William Siraj został śmiertelnie postrzelony. Patrick Naeem wymagał szybkiego przewiezienia do szpitala, gdzie został opatrzony, po czym zwolniony.

Nikt nie wziął odpowiedzialności za atak. Przywódcy rządowi wyrazili oburzenie i determinację, by odnaleźć zaangażowanych w napaść, twierdząc, że „społeczność chrześcijańska nie zostanie sama”.

Zmarły brat William Siraj prowadził nabożeństwa w trzech różnych parafiach kościoła anglikańskiego. Pastor Patrick, który cudem przeżył atak, jest duchownym w kościele Wszystkich Świętych. W 2013 r. ten sam kościół był celem ataku samobójczego, w którym zginęło ponad 80 chrześcijan.

jestem dumna, że mogę być córką męczennika

Mimo żalu, córka pastora Williama powiedziała: „Chwalę Boga i jestem ogromnie dumna, że mogę być córką męczennika, ale też żoną męczennika”. Jej mąż był jedną z ofiar ataku z 2013 roku.

Pamiętajmy o rodzinie i członkach kongregacji pastora Williama, którzy opłakują swoją stratę, prosząc Pana, by nadal ich pocieszał swoją pełną otuchy obecnością. Chwalmy Go, że pomaga tym wierzącym przechodzić przez czas żałoby z perspektywą wieczności, w świadomości biblijnej prawdy o tym, że bycie poza ciałem oznacza bycie z Panem (2 Koryntian 5,8). Módlmy się, by sprawcy ataku zostali pociągnięci do odpowiedzialności, uświadomili sobie powagę swojej zbrodni i doszli do momentu autentycznej skruchy. Niech cała ta sytuacja stanie się okazją, by nie tylko sprawcy, ale też wielu innych mieszkańców Pakistanu odkryło błogosławioną nadzieję, jaką można znaleźć w Jezusie Chrystusie.

Źródła: Kross Konnection, Voice of America, The Express Tribune, CTV News, Barnabas Fund

Inne: Pakistan: „Każde Boże Narodzenie obchodzimy jak nasze ostatnie”