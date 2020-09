Pakistan: Pobita przez pracodawców, ponieważ nie chciała przyjąć Islamu

18-letnia chrześcijanka pracująca jako służąca w Pakistanie doświadczyła przemocy. Została pobita, ponieważ sprzeciwiła się swoim pracodawcom, którzy kazali jej przyjąć Islam – donosi jej rodzina i londyńska grupa zajmująca się prawami człowieka.

Według Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS), międzywyznaniowej organizacji humanitarnej, Anika Shehzad z miasta Ferozwala w prowincji Pendżab została pobita w sierpniu kilka dni po tym, jak przyjęła pracę jako służąca mieszkająca u swoich pracodawców.

30 dolarów miesięcznie

Organizacja donosi, że Shehzad pochodzi z biednej rodziny i przyjęła pracę jako służąca rodziny muzułmańskiej, gdzie miała zarabiać ok. 30 dolarów miesięcznie. Do pracy skierował ją jeden z sąsiadów.

Jednak kiedy członkowie zatrudniającej ją rodziny naciskali, aby zostawiła Chrystusa i przyjęła Islam, Shehzad powiedziała im, że odchodzi z pracy.

Jej decyzja rozzłościła członków rodziny, którzy zaczęli bić nastolatkę. Potem zabrali ją z powrotem do domu rodziców w mieście Ferozwala.

Pracodawcy powiedzieli ojcu dziewczyny, że pobili ją za kradzież pieniędzy. Kiedy nastolatka została zabrana do lekarza, rodzice zaczęli pytać, dlaczego została pobita.

Ojciec oskarżony

CLAAS-UK donosi, że w odpowiedzi zatrudniająca dziewczynę rodzina oskarżyła jej ojca o kradzież pieniędzy . Nie wzięto pod uwagę, że mężczyzna nigdy nie był w domu, w którym pracowała jego córka.

Rodzina zwróciła się z prośbą o pomoc do lokalnego członka parlamentu, Tariqa Masiha Gilla. Jak donosi CLAAS-UK, bliscy dziewczyny wierzą, że została pobita wyłącznie dlatego, że nie chciała przyjąć Islamu.

Przewodniczący CLAAS-UK Nasir Saeed powiedział, że choć w styczniu 2019 r. w Sądzie Najwyższym w Lahaur został przyjęty Akt o Służących w prowincji Pendżab (Punjab Domestic Workers Act), w Pakistanie nadal ma miejsce przemoc wobec służących, jako że ustawa wciąż nie jest egzekwowana.

– Chrześcijanie w Pakistanie są niepiśmienni i biedni, a wiele ubogich rodzin jest zmuszonych ryzykować i wysyłać swoje młode córki do bogatych rodzin muzułmańskich, aby za niską stawkę pracowały jako mieszkające tam służące – wyjaśniał.

– Te dziewczynki często doświadczają przemocy seksualnej i tortur, a niekiedy pracodawcy każą im przyjąć Islam.

Według Saeeda niektóre przypadki przemocy są nagłaśniane przez media, jak na przykład historia pakistańskiego sędzi i jego żony, którzy w 2016 r. trafili do więzienia za torturowanie swojej 10-letniej pokojówki, w wyniku czego dziewczynka doznała licznych obrażeń.

– Kilka dziewczynek zostało zabitych, między innymi 12-letnia Shazia Masih – powiedział Saeed. – I wiele przypadków jest rozpatrywanych w sądach, ale mało która rodzina doczekuje się sprawiedliwości. Takie sytuacje wciąż mają miejsce, ponieważ oprawcy zawsze są wpływowi i bogaci. Ponadto czasem naciska się na ofiary, aby wycofały swoje skargi lub rekompensuje się ich straty finansowo.

Pakistan, w którym dominują muzułmanie, od dawna jest krytykowany za bardzo słabe przestrzeganie praw mniejszości religijnych.

Organizacja Open Doors USA umieściła Pakistan na piątym miejscu na liście krajów, w których prześladowanie chrześcijan jest najbardziej nasilone.

Oprócz wprowadzenia ustawy o bluźnierstwie, za pośrednictwem której mniejszości religijne są często prześladowane, dziewczynki z tych mniejszości często są porywane, gwałcone i zmuszane do zawierania związków małżeńskich z muzułmanami.

Porywane, gwałcone i zmuszane do wyjścia za mąż

Według Amerykańskiej Komisji do Spraw Wolności Religijnej na Świecie (U.S. Commission on International Religious Freedom) Narodowa Komisja Sprawiedliwości i Pokoju (National Commission of Justice and Peace) oraz Komisja Praw Człowieka w Pakistanie (Human Rights Commission of Pakistan) stwierdziły, że co roku nawet 1000 młodych kobiet jest zmuszanych do przyjęcia Islamu. Wiele z tych kobiet jest „porywanych, zmuszanych do wyjścia za mąż i gwałconych”.

Chrześcijanie w całym Pakistanie spotykają się z presją społeczną, aby przyjąć Islam. W lipcu popularny stał się opublikowany na TikToku film przedstawiający chrześcijanina, który sprzeciwia się muzułmanom nakłaniającym go do przejścia na Islam.

Autor: Samuel Smith

Źródło: The Christian Post

