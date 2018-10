Pakistan: Odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie Asii Bibi

8 października Sąd Najwyższy Pakistanu rozpatrzył ostateczne odwołanie od wyroku śmierci wobec Asia Bibi. Asia Bibi już od dziewięciu lat przebywa w więzieniu pod zarzutami powszechnie uznawanymi za fałszywe. Sąd wydał werdykt, jednak postanowił nie podawać go do publicznej wiadomości, ostrzegając prasę przed ujawnieniem wszelkich informacji do momentu oficjalnego ogłoszenia decyzji.

Chociaż nie podano przyczyny opóźnienia, jednak powszechnie uważa się, że głównym powodem nieujawniania decyzji jest obawa przed dalszą przemocą ze strony islamistycznych bojowników.

Zasadniczo istnieją trzy możliwości werdyktu,

z których każda pociąga za sobą poważne konsekwencje dla kraju. Sąd może orzec o utrzymaniu wyroku śmierci, co pozostawiłoby Asii tylko jedyną możliwość – odwołanie się bezpośrednio do prezydenta. Konsekwencją takiej decyzji byłby zwiększony nacisk społeczności międzynarodowej wobec Pakistanu, ponieważ Asia jest powszechnie uznawana za niewinną.

Jeśli zostanie uznana za niewinną i zwolniona, jej samej jak też każdemu, kto ją wesprze, grozi śmierć. W 2011 r. gubernator Pendżabu, Salmaan Taseer i minister rządu federalnego Shahbaz Bhatti zostali zamordowani za wyrażanie swojego poparcia dla uwolnienia Asii. Również Asia i jej rodzina staną w obliczu bezpośredniego zagrożenia ze strony osób przekonanych o jej winie. Ucieczka z kraju może także oznaczać dla niej niebezpieczeństwo, jak też wywołać gwałtowne protesty w kraju. Jedno z islamistycznych ugrupowań zagroziło:, „Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek próby przekazania jej obcemu państwu, pociągnie to za sobą straszne konsekwencje”.

Trzecia opcja może oznaczać zawieszenie kary śmierci i zamianę na dożywotnie więzienie, które w Pakistanie wynosi łącznie 14 lat. Dla Asii oznaczałoby to kolejne pięć lat bezpodstawnego uwięzienia, co najprawdopodobniej nie powstrzyma gwałtownych protestów bojowników, domagających się śmierci Asii.

Módlmy się o mądrość i sprawiedliwość dla sądu i władz Pakistanu,

podczas gdy szukają najlepszego sposobu i czasu na wydanie decyzji. Niech Asia i jej rodzina znajdą odpocznienie w przekonaniu, że są w rękach Wszechmogącego Pana i chociaż sytuacja może wydawać się po ludzku niemożliwa, „u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26).

Źródła: Mission Network News, World Watch Monitor, Deutsche Welle

za Głos Prześladowanych Chrześcijan