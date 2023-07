„Szatan jest realny”: piosenkarz Amerykańskiego Idola opuścił okultyzm, by pójść za Jezusem

Piosenkarz Jimmy Levy, który w 2020 roku wystąpił jako konkurent w „Amerykańskim Idolu”, opowiedział o swoich kontaktach z okultyzmem w branży rozrywkowej i ostatecznym zwróceniu się ku wierze w Jezusa Chrystusa.

Pochodzący z Izraela piosenkarz nie zdawał sobie sprawy z „wojny duchowej” o swoją duszę, aż otrzymał swoją wielką szansę dzięki występowi w ogólnokrajowej, telewizyjnej konkurencji muzycznej.

„Gdy byłem w branży, stałem się bardzo samotny i przygnębiony, i uświadomiłem sobie, jak bardzo mroczne jest to miejsce” – powiedział Levy w rozmowie z Fox News Digital.

Piosenkarz przyznał, że igrał z ciemnością i szatanem, a nawet otaczał się muzykami, którzy uważali się za „czcicieli diabła”.

„Na ręku zrobiłem sobie głupi tatuaż diabła” – mówił dalej. „Zacząłem zadawać się z ludźmi, którzy nazywali siebie czcicielami diabła. Po prostu nie rozumiałem, w co wchodzę”.

„diabeł jest realny”

Po doświadczaniu ataków duchowych, uświadomił sobie, że diabeł jest realny, tak jak Jezus.

„Właśnie wtedy nocami zaczęły dręczyć mnie demony. Zdarzało się, ponieważ paliłem i robiłem wiele rzeczy, które wpływały na mój głos, że w którymś momencie nawet nie mogłem śpiewać. Zacząłem być naprawdę stale atakowany. I uświadomiłem sobie, że szatan jest realny” – stwierdził Levy.

W najgorszej chwili, z Levy’m skontaktował się jego przyjaciel, chrześcijański kaznodzieja o imieniu Nick, który modlił się o niego.

„Dzwonił do mnie na początku mojej kariery i potem w trakcie, i ciągle widział, jak publikuję jakieś mroczne wizerunki lub szatańskie rzeczy, i mówił: ‘Jimmy, chcę ci powiedzieć o Jezusie’. Na co ja: ‘Nie chcę o tym słyszeć. Jestem Żydem. Do widzenia’’ – wspomina Levy.

Zaczął czytać Biblię

Levy w końcu zwrócił się do Jezusa Chrystusa i zaczął czytać Biblię, a w lipcu 2021 roku przyjął chrzest.

„Jest chwila, w której Bóg daje ci oczy, byś widział, i masz szansę odwrócić się od przeszłości pełnej rzeczy, które promujesz. Jeśli dostajesz oczy, by to zobaczyć, musisz wyrzec się tamtych pieniędzy, musisz wyrzec się tamtego świata. Musisz wyrzec się sławy, wszystkiego, i po prostu robić to, co słuszne dla Boga, dla wolności, dla Ameryki” – dodał, odnosząc się do swojej przeszłej muzyki.

Od tamtej pory, Levy wydał utwory w bardziej konserwatywnym tonie, wykonywane na wiecach protestacyjnych w czasie lockdownów COVID-19, a niedawno nagrał piosenkę w proteście przeciwko produktom LGBT promowanym przez sieć sklepów Target.

Obecnie Levy skupia swoje talenty na chrześcijańskiej muzyce uwielbienia. Dostępny jest już jego singiel „Amen”, poprzedzający długogrającą płytę z muzyką uwielbienia.

„Tamta muzyka była fajna i zachęcała ludzi w tamtym czasie. Ale teraz czas na Boga” – stwierdził. „Stoczyliśmy walkę i ostatecznie Bóg nad tym zapanował, i ludzie się obudzili. Teraz jednak czas na wymiar duchowy”.

Autor: Jeannie Ortega Law

Źródło: The Christian Post