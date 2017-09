On wciąż mówi – Proroctwo Dzisiaj

Wielu ludzi reaguje bardzo nerwowo na hasło służby proroczej we współczesnym kościele. Łatwo się domyślić, skąd bierze się ta podejrzliwość. Prawdopodobnie nie ma w kościele innej służby, w której pojawiałyby się tak rażące nadużycia jak w służbie proroczej. Jednak prawda jest taka, że Bóg wciąż mówi! Rola służby proroczej w kościele jest dziś tak samo istotna, jak była zawsze, a autentyczne proroctwo jest użyteczne i bardzo potrzebne.

Wayne Drain i Tom Lane w swojej książce kładą solidne, biblijne fundamenty pod służbę proroczą w dzisiejszym kościele. Przytaczając fragmenty Pisma oraz przykłady z wieloletniej własnej służby, odpowiadają na liczne pytania i wątpliwości, które wokół służby proroczej narosły, oraz wyjaśniają, dlaczego powinniśmy dziś docenić rolę i znaczenie proroctw. Kiedy służba prorocza jest prowadzona w kościele we właściwy sposób, ma potężny i wspaniały wpływ na poszczególne osoby i na pracę całej wspólnoty!

Nie dajmy się ograbić z tego błogosławieństwa.



O autorach

WAYNE DRAIN

Wayne Drain jest Pastorem Przełożonym w Fellowship of Christian Church w Russellville w Arkansas. Jako lider uwielbienia i autor piosenek jest związany z Kingsway/Integrity’s ThankYou Music. Bycie pastorem i liderem uwielbienia pozwoliło mu spojrzeć na przywództwo w kościele, zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, z wyjątkowej perspektywy. Służył jako konsultant dla wielu kościołów i służb w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, między innymi w Ameryce Południowej, Kanadzie, na Wyspach Brytyjskich, w Europie, Nowej Zelandii, Singapurze i Australii. Wayne jest obdarzony silnym darem proroczym, który manifestuje się w jego nauczaniu, uwielbieniu, tekstach piosenek i duszpasterstwie. Biorąc udział w wielu posługach proroczych, czuje się zaszczycony, że może poruszać się w tym tak zachęcającym obszarze służby. Wayne i jego żona June mają trójkę dorosłych dzieci i trójkę wnucząt.

TOM LANE

Jako jeden z Pastorów Przełożonych Gateway Church Tom Lane wraz z zespołem przywódczym czuwa nad tym, by działające w ramach wspólnoty służby przekazywały dalej wizję i wartości kościoła. Zanim dołączył do Gateway, służył jako Pastor Przełożony w Trinity Fellowship Church w Amarillo w Teksasie. Tom jest też członkiem rady organizacji Marriage Today, która odpowiada za produkcję nadawanego na cały kraj programu telewizyjnego MarriageToday with Jimmy & Karen Evans. Przemawia na konferencjach, naucza i służy radą innym kościołom. Jego bezpośrednie podejście i osobiste doświadczenie dodają ciepła i łagodności jego przywództwu, nauczaniu, pisaniu i duszpasterstwu.

Poza On wciąż mówi, Tom napisał trzy inne książki: The Influence of a Father, Conversations with God and Letters from a Dad to a Graduate. Publikuje też artykuły w magazynie Ministry Today i wziął udział w tworzeniu Foundations – serii płyt DVD poruszających temat zdrowego zarządzania w kościele. Tom i jego żona Jan są małżeństwem od 40 lat. Mają czwórkę dorosłych dzieci i dziewięcioro wnucząt.

Autor: Wayne Drain, Tom Lane

Wydawca: Wydawnictwo Szaron