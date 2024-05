Ofiara porwania odnaleziona po dziesięciu latach

18 kwietnia nigeryjska armia poinformowała, że jedna z uczennic uprowadzonych z miasta Chibok ponad dekadę temu została bezpiecznie uwolniona. Oświadczenie wydane przez wojsko zawierało zdjęcie Lydii Simon, która jest w piątym miesiącu ciąży, wraz z trójką dzieci, które urodziła w niewoli. Nie podano innych szczegółów dotyczących uratowania Lydii, poza faktem, że została znaleziona w wiosce Ngoshe. Według ostatnich doniesień, tej młodej kobiecie nie udało się jeszcze powrócić do swojej rodziny.

14 kwietnia 2014 r. bojownicy Boko Haram uprowadzili 276 dziewcząt ze szkoły średniej w Chibok, zamieszkiwanym głównie przez chrześcijan mieście w stanie Borno. Chociaż wiele uczennic uciekło lub zostało uwolnionych na przestrzeni ostatnich lat, uważa się, że około 90 ofiar pozostaje zaginionych do dziś. Ponieważ wiele z uratowanych dziewcząt zostało przymusowo poślubionych przez swoich porywaczy, mogą one być narażone na kulturowe piętno związane z ciążą lub urodzeniem dzieci w niewoli.

Przemawiając podczas nabożeństwa z okazji dziesiątej rocznicy tego zdarzenia, Yana Gala – której córka jest jedną z 90 wciąż zaginionych dziewcząt – jest niepokoi się bardzo o ich bezpieczny powrót. „Moją nadzieją i modlitwą jest to, że Bóg [który] nie zawodzi, sprowadzi z powrotem nasze dzieci” – powiedziała. „Nawet jeśli mają teraz dzieci, to bez względu na to, w jakim są stanie, chcemy, aby powróciły ”.

Chwalmy Boga za uratowanie Lydii i jej dzieci, a także innych młodych kobiet, które zostały uratowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat! Teraz, kiedy na nowo przystosowują się do codziennego życia, módlmy się, aby każda z nich otrzymała emocjonalne, fizyczne i duchowe uzdrowienie.

Co do uczennic z Chibok, które pozostają zaginione i oddzielone od swoich rodzin, módlmy się, aby Pan zapewnił im stałą łaskę i ochronę, a także pomoc, której potrzebują. Gdziekolwiek znajdują się te młode kobiety, niech nadal odczuwają Jego niezawodną miłość i obecność w swoim życiu. Prosimy również o modlitewne wsparcie ich zatroskanych rodzin, które z niepokojem oczekują wiadomości o uratowaniu zaginionych dziewcząt. Niech i one doświadczą Bożej siły, pocieszenia i nadziei.

Źródło: VOM Canada, BBC

