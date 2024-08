O autorce: Ekspertka od skutecznej zmiany w podróży przez świat i życie. Prowadzi spotkania i konsultacje, inspirując innych do wykazania się odwagą i dbania o równowagę w codziennym życiu. „Odczarowuje” to, co stoi na drodze do osobistego spełnienia i satysfakcji. Wierzy w transformującą moc przypowieści i historii prawdziwych, dobro ludzi oraz miłość Boga Stwórcy. Twórczyni autorskich urlopów #baobabki. Udziela wywiadów, występuje w radio i telewizji. Jest adeptką kursu NVC (Porozumienie Bez Przemocy), certyfikowanym coachem, licencjonowaną trenerką gry Podróż Bohatera® – Heros Navigares, absolwentką szkoły Psychologii Zorientowanej na Proces i kursu mindfulness.

Dawniej byłam pewną siebie dyrektorką w międzynarodowym banku, ciekawą świata globtroterką, joginką i poszukiwaczką spraw duchowych, fascynatką New Age, odważną podróżniczką z biletem w jedną stronę do Azji, żoną szamana w Afryce, modelką 40+ i menadżerką w hotelu na Zanzibarze. Gdzieś po drodze wszystko poszło inaczej, straciłam wiarę, ale nie nadzieję. A gdy powstałam z upadku, napisałam „Odczarowaną”. To historia intymna o kobiecej podróży pełnej przemian z barwnymi puentami. Jest dobra na wszystko i każdy czas życia. Wierzę, że odnajdziesz w niej siebie. Zapraszam.

Opis książki pochodzi od wydawcy.

Dane książki:

Tytuł: Odczarowana – historia prawdziwa

Autorka: Joanna Patrycja Wieczorek

Wydawca: Logos Oficyna Wydawnicza

Okładka: miękka

EAN: 9788366748361