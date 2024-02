O co każdy Żyd powinien zapytać – David M. Levy

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym…? „Być może jesteś podobny do wielu moich żydowskich przyjaciół. Chociaż rzadko praktykujesz żydowską wiarę, uznajesz ją za część twego dziedzictwa. Judaizm nie zaspokaja jednak twoich duchowych potrzeb dorosłego człowieka.” Odwołując się do żydowskich Pism (Biblii) i przywołując własne doświadczenia, autor broszury David Levy porusza w niej bliskie sercu wielu z nas zagadnienia:

Czy mogę poznać Boga?

Dlaczego czuję się oddzielony od Boga?

Co mogą mi zapewnić micwy (dobre uczynki)?

Czy naprawdę istnieje jakiś Mesjasz?

Jakie decyzje w zakresie życia duchowego powinienem podjąć?

Te pytania – zadawane przez nas lub naszych przyjaciół – mają zasadnicze znaczenie dla odkrycia sensu życia. Niniejsza broszurka może dopomóc w zastanowieniu się nad nimi i w znalezieniu odpowiedzi.

David M. Levy jest dynamicznym i popularnym wykładowcą Biblii, którego przekonywujące, aktualne i łatwe w czytaniu komentarze pomogły wielu ludziom na świecie w zrozumieniu Słowa Bożego. Jest absolwentem Moody Bible Institute, wydziału filozofii na Uniwersytecie Illinois oraz teologii w Trinity Evangelical Divinity School.

Dane książki

Tytuł: O co każdy Żyd powinien zapytać

Autor: David M. Levy

Wydawca: Drzewo Oliwne