Newsboys zapowiadają nowości po odejściu Michaela Taita

Ceniony zespół CCM Newsboys ogłosił plany wydania nowej muzyki, tuż po niespodziewanym ogłoszeniu Michaela Taita o odejściu z grupy po 15 latach pełnienia roli frontmana. W oświadczeniu opublikowanym dzisiaj w mediach społecznościowych, Newsboys podzielili się informacją, że wraz z pozostałymi czterema członkami zespołu zamierzają iść naprzód i zadebiutują nową wersją utworu, który wydali w zeszłym roku, zatytułowaną „How Many Times”. Zremasterowany utwór, noszący teraz tytuł „How Many Times (Oh, How You Love Me)”, ukaże się 14 marca.

Ostatnie sześć tygodni było dla nas trudną podróżą, ale przez cały ten czas Bóg nieustannie okazywał nam swoją wierność. Jesteśmy podekscytowani naszą przyszłością, jako zespół składający się z nas czwórki.

W tym miesiącu pracowaliśmy również nad nową muzyką i nie możemy się doczekać, aby zacząć się nią z Wami dzielić! Naszą pierwszą premierą w 2025 roku będzie nowa wersja „How Many Times”, która była pierwszą piosenką napisaną przez Adama po dołączeniu do zespołu. Nowo zatytułowana „How Many Times (Oh, How You Love Me)”, ta wersja wydaje się być idealnym utworem do zaprezentowania jako pierwszy, gdy wkraczamy w nowy sezon. Ukaże się wszędzie tam, gdzie słuchasz muzyki, 14 marca.

Dziękujemy za Waszą miłość i wsparcie – to dla nas wiele znaczy!

NEWSBOYS

Jeff, Jody, Duncan, Adam.

Autor: Herb Longs

Źródło: TCB