Newsboys wypuszcza nowy utwór „How Many Times (oh how You love me)”

Uznany chrześcijański zespół Newsboys wkracza w nową erę, prezentując utwór „How Many Times (oh how You Love me)”. To pierwszy singiel z Adamem Agee na wokalu, który objął tę rolę po odejściu Michaela Taita w styczniu. Napisany przez Agee, Jordana Sappa i Jonathana Gamble’a, utwór jest szczerym hymnem o łasce i odkupieniu, łączącym mocny tekst ze świeżym brzmieniem. Piosenka szybko zdobyła miejsce w Top 25 na liście Billboard Christian Airplay Chart. Obecnie 29 stacji radiowych w całym kraju nadaje ten utwór, a jego potężne przesłanie oraz dynamiczna melodia rezonują z publicznością na całym świecie. Posłuchaj „How Many Times (oh how You Love me)” tutaj.

Zespół podkreślił: „To nowa wersja piosenki, która została wydana na Worldwide Revival Part One zeszłego lata. Od miesięcy planowaliśmy, że ten utwór będzie naszym kolejnym singlem radiowym. Nagraliśmy tę nową wersję z wokalem Adama, nie po to, by wymazać istniejącą wersję utworu nagraną przez Taita, ale raczej po to, by zaznaczyć początek nowego i ekscytującego sezonu dla naszego zespołu”.

„How Many Times (oh how You Love me)” z mocnym tekstem odzwierciedla głębię Bożej miłości, podczas gdy dźwiękowo utwór wprowadza świeże brzmienie. Utwór łączy współczesne elementy z charakterystyczną energią, którą fani poznali i pokochali od Newsboys, co czyni go decydującym momentem w tym nowym rozdziale dla zespołu.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani, że wszyscy usłyszą 'How Many Times (oh how You Love me)’” – powiedział Adam Agee. „Ta piosenka niesie przesłanie, które wszyscy musimy usłyszeć – przypomnienie o nieskończonej Bożej łasce, niezależnie od tego ile razy upadamy. To hymn nadziei, z którym fani łączą się już od kilku miesięcy podczas naszych występów na żywo, więc jesteśmy podekscytowani, widząc dalszy wpływ, jaki mamy nadzieję wywrze na fanów”.

Wraz z wydaniem nowego singla, Newsboys są obecnie w trakcie światowej trasy koncertowej Revival Nights Tour i będą świętować nowe wydawnictwo podczas dzisiejszego przystanku w Jacksonville na Florydzie. W czerwcu grupa wyruszy w długo oczekiwaną kanadyjską część trasy, która obejmuje między innymi przystanki w Calgary, Toronto i Winnipeg.

Trasa koncertowa rozpoczęła się w 2024 roku po wydaniu ich najnowszego albumu, Worldwide Revival Nights. Pierwszy singiel z albumu, „Heaven on Earth”, odniósł sukces na listach przebojów Billboardu, zdobywając miejsce w pierwszej czterdziestce zarówno na liście Adult Contemporary, jak i Airplay Charts. Oficjalny teledysk osiągnął wynik o 288% lepszy niż poprzednie produkcje, gromadząc ponad 2,3 miliona wyświetleń i wciąż rośnie. Utwór „How Many Times”, który koncentruje się na albumie, został wysłany do chrześcijańskich rozgłośni radiowych w styczniu 2025 roku i szybko przewyższył poprzednie single Newsboys o prawie 172% w tym samym okresie.

Tej wiosny Newsboys zaserwują fanom jeszcze więcej nowej muzyki, wydając Christ and Christ Crucified: Worldwide Edition (EP) oraz Worldwide Revival (Part One) Deluxe. Otwierając drzwi do nowej ery, zespół pozostaje wierny swoim korzeniom, stawiając wiarę i muzykę w centrum wszystkiego, co robią.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB