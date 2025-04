Dziewczynka znajduje starożytny skarb podczas wycieczki

Pewna izraelska rodzina przeżyła niezwykłą niespodziankę, gdy ich 3,5-letnia córka odkryła starożytny skarb podczas wycieczki do Tel Azekach, niedaleko Beit Shemesh (Izrael). Ziv Nitzan z Moshav Ramot Meir znalazła starożytną pieczęć skarabeusza, datowaną na około 3800 lat. Te małe, misternie wykonane przedmioty pochodzą ze starożytnego Egiptu i mają kształt chrząszczy gnojowych.

Siostra Zivy, Omer, opisała, jak doszło do odkrycia artefaktu podczas spaceru. Ziva podniósł pewien kamień, a po jego oczyszczeniu zorientowali się, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym. Natychmiast zgłosili swoje znalezisko do Israel Antiquities Authority, ponieważ w Izraelu przechowywanie takich przedmiotów bez zgłoszenia jest nielegalne.

Semyon Gendler z Urzędu Starożytności pochwalił rodzinę za ich szybkie działanie i wręczył Zivie certyfikat uznania. Z okazji zbliżającej się Paschy znalezisko Zivy zostanie wystawione w Narodowym Kampusie Archeologii Izraela Jaya i Jeanie Schottenstein, obok innych starożytnych artefaktów.

Dr Dapchna Ben-Tor wyjaśniła, że skarabeusz był symbolem kananejskim, używanym zarówno jako pieczęć, jak i amulet, często znajdowanym w grobach i domach, odzwierciedlającym starożytne wierzenia. Żuk gnojowy był święty dla Egipcjan, symbolizując stworzenie.

Tel Azekach obfituje w historyczne artefakty i jest związane z biblijną bitwą Dawida z Goliatem. Prof. Oded Lipschitz, który prowadzi wykopaliska w tym miejscu od 15 lat, zwrócił uwagę na kulturowe powiązania między Kanaanem a Egiptem. Izraelski minister dziedzictwa Amichai Eliyahu podkreślił, że nawet dzieci mogą odkrywać historię, doceniając wkład Zivy i jej rodziny w zachowanie tych skarbów.

Źródło opr. All Israel News