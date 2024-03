Nigeria: Nowy rok rozpoczyna się nasileniem przemocy

W listopadzie 2023 roku wydany został raport, stwierdzający że w Nigerii nastąpiło obniżenie liczby przypadków przemocy wobec chrześcijan i porwań w porównaniu z rokiem poprzednim. Okres Bożego Narodzenia był jednak szczególnie pełen przemocy i teraz, z początkiem 2024 roku, liczne doniesienia wydają się wskazywać na nasilającą się brutalność grup bojowników w północnej i centralnej Nigerii. 1 stycznia członkowie Boko Haram zaatakowali dwie chrześcijańskie wioski w regionie Chibok, znajdującym się w stanie Borno. Jako pierwszy cel obrali wioskę Gartamawa, zabijając 12 osób i raniąc dwie inne. Bojownicy zwabili w pułapkę grupę chrześcijan, którzy wracali do pobliskiej wioski Tsiha po odbytej żałobie po osobach zabitych wcześniej w Gartamawa. Podczas tego drugiego zdarzenia zabito troje kolejnych wierzących i porwano jedną młodą dziewczynę.

Dwa dni później bojownicy ludu Fulbe rozpoczęli ataki w dwóch powiatach stanu Kaduna. W powiecie Kauru 17 chrześcijan zostało zabitych, a 36 porwanych. Źródła rządowe podały, że 22 z porwanych wierzących zostało później uratowanych przez lokalne grupy straży obywatelskiej. W wiosce Gefe, w powiecie Kauru, kolejnych 17 chrześcijan zostało zamordowanych. Mówiąc o tych atakach, gubernator stanu odniósł się do bandytów jako „bestii w ludzkich skórach”, których jedynym celem było „zniweczyć osiągnięcia, które dobrzy ludzie stanu Kaduna odnieśli w odbudowywaniu zaufania, nawiązywaniu porozumienia i ożywiania gospodarki społeczeństw dotkniętych konfliktem”.

Akty przemocy miały kontynuację 5 stycznia, kiedy grupa, którą zidentyfikowano albo jako wojowników z Państwa Islamskiego Zachodniej Prowincji Afryki (ISWAP) albo wywodzącą się z frakcji Boko Haram, napadła na miasto Kwari w stanie Yobe około godziny pierwszej w nocy. Bojownicy weszli do budynku kościoła pastora Luka Levong i zabili chrześcijańskiego przywódcę, a potem podpalili miejsce nabożeństw. Podczas tego szaleństwa, najechali domy kilku członków kościoła, zabijając 13 chrześcijan, dodatkowo niszcząc ich domy i pojazdy.

7 stycznia również przyniósł serie śmiertelnych ataków dokonanych przez terrorystów ludu Fulbe; tym razem biorących za cel trzy wioski w stanie Benue. Podczas kiedy mieszkańcy spali, atakujący przemieszczali się z domu do domu, zabijając dziesięć osób i raniąc kilku innych. Wielu mieszkańców uciekło ze swoich wiosek, by uciec przed niebezpieczeństwem. Wszystkie z tych ostatnich wydarzeń pokazują, że Nigeria pozostaje ekstremalnie niebezpiecznym krajem dla chrześcijan, szczególnie z powodu powtarzających się ataków przeprowadzonych przez rożne grupy bojowników.

Kiedy przychodzisz do tronu Pana w modlitwie, pamiętaj proszę aby przynieść wielu nigeryjskich chrześcijan, którzy opłakują tragiczną utratę ich zamordowanych bliskich. Oby ci wierzący, którzy przeżyli – którzy muszą żyć każdego dnia w niepewności co do tego, kiedy nastąpi kolejny atak – przyjęli Bożą ochronę, a także Jego wielkie pocieszenie, zachętę i nadzieję. Módl się o sprawujących władzę, prosząc aby dana im została mądrość i środki wymagane, aby przejąć kontrolę nad aktami przemocy ze strony różnych grup bojowników. A na sam koniec niech „Książę Pokoju” panuje suwerennie nad tym nękanym problemami narodem afrykańskim i w sercach jego ludu.

Źródło: VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan