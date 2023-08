Nigeria: 315 chrześcijan zamordowanych w atakach w stanie Plateau

Mieszkańcy Nigerii od lat cierpią z powodu ataków grup islamistycznych takich jak Boko Haram i IS, które sieją nienawiść, zniszczenie, nędzę i śmierć. Przemoc dotyka zwłaszcza chrześcijańskich osadników. W ostatnim czasie nasiliły się ataki ze strony pasterzy Fulani w stanie Plateau. Od połowy kwietnia zamordowano ponad 300 chrześcijan, a około 80 000 osób zostało przesiedlonych. Chrześcijanie w środkowej Nigerii organizują czuwania modlitewne i proszą o wsparcie.

Dyrektor Open Doors Niemcy Markus Rode powiedział: „Open Doors od lat informuje o selektywnej eliminacji i wysiedlaniu chrześcijan w Nigerii. Kwestie wolności religijnej chrześcijan są w dużej mierze ignorowane przez zachodnie rządy i media. Spalenie świętej księgi islamu w jednym z krajów Zachodu – co jest naganne – wywołuje trzęsienie ziemi w mediach i nadzwyczajne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Tysiące chrześcijan mordowanych przez islamistów często nie są nawet warte uwagi. Politycy i media powinni zabrać głos w sprawie niewyobrażalnego losu tych ludzi. W tej smutnej sytuacji rodziny ofiar proszą o modlitwę, a my przekazujemy ich prośbę, ponieważ wierzymy w moc modlitwy. Chrześcijanie w Nigerii niemal stracili wiarę w pomoc ze strony rządu, dzięki Bogu zachowali wiarę w Jezusa Chrystusa”.

„To nie jest tylko walka między rolnikami i pasterzami”

Stan Plateau leży na linii podziału między muzułmańską północą a w większości chrześcijańskim południem Nigerii i dlatego od lat jest punktem zapalnym. Od kwietnia nasiliły się tam ataki na chrześcijańskich osadników ze strony Fulani, którzy atakowali wioski, krzycząc Allahu Akbar, plądrowali i palili domy chrześcijan, zabijali ludzi. Nigeryjski szef sztabu generalnego, generał dywizji Taoreed Lagbaja, odwiedził Mangu 22 lipca i ogłosił rozpoczęcie specjalnej operacji, mającej na celu „zakończenie” kryzysu.

Według informacji Open Doors ataki miały miejsce niemal codziennie w różnych okręgach głównie w okręgu Mangu (LGA). Nigeryjski chrześcijanin Danladi, który przeżył atak na swoją wioskę, powiedział: „Zaatakowali nas w nocy. Byliśmy w domu, kiedy nas otoczyli. Przyszli i zaczęli strzelać; zabili wielu z nas, ledwo uciekliśmy. Nasze domy zostały spalone”. Danladi stracił cały swój dobytek. Jest zdesperowany: „Błagamy chrześcijan w całej Nigerii, aby przyszli nam z pomocą”.

23 lipca gubernator stanu Plateau Caleb Mutfwang powiedział dziennikarzom: „To, czego jesteśmy tutaj świadkami, to […] starannie zaplanowana operacja mająca na celu zdziesiątkowanie naszej populacji. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie jest to tylko walka między rolnikami a pasterzami, jak to się zwykle przedstawia. To sytuacja, w której niewinni mieszkańcy wioski są zabijani w nocy podczas snu”.

Według wielebnego Gideona Para-Mallama z Para-Mallam Peace Foundation ataki nasiliły się dramatycznie w ostatnich miesiącach. „Lekceważenie wartości ludzkiego życia bez szacunku dla człowieczeństwa, które wszyscy dzielimy, jest niezgłębione. Jak długo jeszcze musimy znosić te motywowane religijnie zabójstwa w Nigerii?”.

Według danych fundacji w sumie 346 osób, w tym 315 chrześcijan, zostało zamordowanych w okresie od 17 kwietnia do 10 lipca. Wielebny Para-Mallam wyraził swój sprzeciw przeciwko uproszczonemu przedstawianiu ataków odwetowych, które jego zdaniem zaciemniały rzeczywisty problem przemocy motywowanej religijnie w centrum i na północy kraju. Według niego jest to również powód, dla którego to bezprawie trwa tak długo – nie tylko w Mangu, ale także w innych punktach zapalnych w centralnym pasie Nigerii.

Społeczności chrześcijańskie w sąsiednich okręgach administracyjnych również odnotowały wzrost przemocy ze strony islamskich Fulani. Według raportów Open Doors w okresie sprawozdawczym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. w Nigerii zginęło ponad 5000 chrześcijan, a ponad 4700 zostało uprowadzonych. Nigeria zajmuje 6. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań, rankingu 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

za Open Doors Polska