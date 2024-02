Niepokonane życie. Jak szturmem zdobywać przyszłość – Keneth W. Hagin

Czas ucieka. Wiele razy słyszę, to powiedzenie. Oznacza, że czas szybko upływa To nie jest tylko ludzki wymysł; Biblia mówi, że życie na ziemi jest „jedynie tchnieniem”, a ponieważ, czas upływa tak prędko i żyjemy w dniach ostatecznych, oczekując, na powrót Jezusa, to ważne jest, abyśmy dobrze wykorzystywali każdą chwilę.

Musimy przeżywać każdy dzień wszelką cząstką swojej istoty — całym sercem i z postawą „nigdy się nic poddam. Moje osobiste motto zawsze brzmiało „Nie pozwolę się pokonać i nigdy się nie poddam”. To dobre, życiowe motto dla każdego, zarówno w sensie naturalnym, jak i duchowym.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy więcej niż zwycięzcami i możemy żyć zwycięskim życiem oraz osiągać wszystko to, co Bóg dla nas zaplanował. Zamiast martwić się o to, co przyszłość nam przyniesie, musimy zdobyć ją szturmem. Modlę się, drogi czytelniku, abyś dzięki tej książce nauczył się, jak tego dokonać!

Spis treści:

Przedmowa 7

Rozdział 1 Zdobywanie przyszłości szturmem 9

Rozdział 2 Odnoszenie sukcesów w życiu 23

Rozdział 3 Jutro zaczyna się dzisiaj 33

Rozdział 4 Na co patrzysz? 53

Rozdział 5 Jaka jest twoja postawa? 61

Rozdział 6 Obierz cel 77

Rozdział 7 Cierpliwość jest ważna 87

Rozdział 8 Oczekuj tego, co najlepsze 97

Rozdział 9 Co wychodzi na jaw pod presją? 111

Rozdział 10 W obliczu próby ognia 121

Rozdział 11 Uderzaj o ziemię 135

Rozdział 12 Jak objąć w posiadanie to, co należy do ciebie 147

Rozdział 13 Pozostań w „marszu na Jerycho” 159

Rozdział 14 Jak odnosić w życiu sukces 173

Rozdział 15 Co robić, gdy nie wiadomo co robić 189

Rozdział 16 Jakie jest twoje przeznaczenie? 199

Dane książki:

Tytuł: Niepokonane życie. Jak szturmem zdobywać przyszłość

Autor: Keneth W. Hagin

Stron 226

Okładka miękka

Format 140 x 216 mm

Wydawca: AF