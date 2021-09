Pastor Robert Jeffress, przywódca liczącego 12 tysięcy członków Kościoła Baptystycznego w Dallas w Teksasie, mówi, że „nie ma żadnego wiarygodnego argumentu religijnego przeciwko” szczepionkom na COVID-19, podczas gdy coraz większa liczba Amerykanów szuka religijnych zwolnień od obowiązku szczepienia.

„Nie ma żadnego wiarygodnego argumentu religijnego przeciwko szczepionkom” – powiedział Jeffress w komentarzu dla „Associated Press”, opublikowanym w piątek 17 września.

Jeffress, wiodący, ewangelikalny zwolennik byłego prezydenta Donalda Trumpa, w pełni zaszczepiony na początku marca, powiedział, że on i jego zespół „nie proponują ani nie zachęcają członków [kościoła] do szukania religijnych zwolnień od obowiązku szczepienia”.

Komentarz Jeffressa pojawia się po tym, gdy niektóre kościoły zaczęły proponować przeciwnikom szczepień listy zwalniające od takiej konieczności, a pewne podmioty religijne podjęły dyskusję na temat wykorzystania linii komórkowej płodów do testowania szczepionek.

„Chrześcijanie, których niepokoi wykorzystanie płodowych linii komórkowych do testowania szczepionek, musieliby też powstrzymać się od używania Tylenolu, Pepto Bismolu, Ibuprofenu i innych produktów, które korzystały z tej samej linii komórkowej, jeśli są szczerzy w swoim sprzeciwie” – argumentował Jeffress.

Ekspert wyjaśnia

Ekspert od chorób zakaźnych i praktykujący katolik James Lawler, w komentarzu dla Nebraska Medicine wyjaśnił, że płodowe linie komórkowe chodowane są w laboratorium i pochodzą z komórek pobranych z aborcji wykonanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

„Obecne płodowe linie komórkowe są oddalone o tysiące pokoleń od pierwotnej tkanki płodowej. Nie zawierają żadnej tkanki z płodu” – powiedział Lawler.

Podczas gdy pracodawcy i agencje rządowe wprowadzają obowiązek szczepienia pracowników, tysiące osób szuka religijnych zwolnień od tej konieczności. Według „Associated Press”, około 2 600 pracowników departamentu policji z Los Angeles powołuje się na sprzeciw religijny, próbując uniknąć obowiązku szczepienia na COVID-19. Podobno to samo robią tysiące pracowników państwowych w stanie Waszyngton.

Oświadczenie Jeffressa dla „AP” jest w podobnym tonie, co jego wypowiedź dla Redeeming Babel sprzed kilku miesięcy.

Modlę się o lekarstwo na tę pandemię

„Modlę się tak jak miliony chrześcijan o lekarstwo na tę pandemię (…) Jako pastor, widziałem, jak odbiera ona życie wielu członkom mojego kościoła. Widziałem rozpaczliwe sytuacje, gdy rodziny musiały żegnać się ze swoimi bliskimi korzystając z FaceTime” – powiedział 65-letni pastor megakościoła.

„Widziałem, jak z tego powodu nasz kościół przez pewien czas nie mógł się spotykać” – mówił dalej. „Modliliśmy się o koniec tej pandemii, a w tej szczepionce zobaczyłem odpowiedź na nasze modlitwy. Żadna szczepionka nie jest doskonała, ale patrząc na szanse, wierzę, że znacznie lepiej na tym wyjdę przyjmując szczepionkę, niż ją ignorując”.

W wywiadzie dla Redeeming Babel, Jeffress stwierdził, że ci, którzy są „pro-life”, muszą być „konsekwentni” na tym stanowisku.

„Wierzę, że jeśli jesteśmy skupieni na ochronie życia w łonie, a ja jestem, musimy też zwrócić uwagę, by cenić życie poza łonem i robić wszystko, co możemy, by je zachować” – powiedział. „Myślę też, że z pewnością decydującym fragmentem są dla mnie słowa z Filipian 2: 'Niech każdy dba nie tylko o to, co jego’, mówi Paweł, 'ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który (…) ogołocił samego siebie (…) i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej’ (UBG)”.

„Myślę, że to kwestia, o której trzeba przypomnieć społeczności ewangelikalnej” – dodał pastor. „Nie chodzi tylko o mnie; chodzi o nas. A jeśli naprawdę jesteśmy chrześcijanami, musimy pomyśleć o dobrostanie tych, z którymi kontaktujemy się duchowo i także fizycznie”.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: Christian Post