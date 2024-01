Muzułmanka prosi o Biblię i decyduje się podążać za Chrystusem

Pakistan: Rabyia, młoda muzułmanka, poprosiła pewnego chrześcijańskiego ewangelistę o Biblię, a później zadzwoniła do niego, by opowiedzieć mu, jak zaczęła czytać Biblię od Księgi Rodzaju, a następnie przeskoczyła od razu do Ewangelii. Początkowo myślała, że – tak jak uczono ją w szkole – chrześcijanie wzięli historię Jezusa jako proroka islamu i przekręcili ją, aby stworzyć historię, którą czytała w Biblii. Potem jednak miała sen, w którym zobaczyła jasne światło i usłyszała głos mówiący: „To jest moje słowo. Przeczytaj je”.

Zaczęła uważnie czytać Biblię i odkryła, że przynosi jej ona pokój. „Moje serce podpowiada mi, że głos, który słyszałam tamtej nocy, pochodził od Jezusa Chrystusa” – powiedziała. „Kiedy przeczytałam w Ewangeliach o życiu Jezusa i jego cudach, całkowicie zmieniło to mój sposób myślenia i moje życie. Teraz uznaję w swoim sercu, że nie ma nikogo innego, kto kochałby ludzi tak jak Jezus. Teraz mogę myśleć tylko o Jezusie i Jego słowach”.

Dziękujmy Panu za cud nawrócenia Rabyi. Módlmy się, by mogła ona wzrastać w wierze, poznaniu i miłości do Chrystusa. Niech Pan napęłnia ją odwagą i siłą, gdy przyjdzie czas stawiać czoła trudnościom czy prześladowaniu.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan