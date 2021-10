Muzułmanka jako pierwsza we wsi odnajduje Jezusa

Putri jeszcze nigdy nie słyszała o ewangelii – do czasu gdy w innym kraju nawróciła się na chrześcijaństwo. Była pierwszą wierzącą, nie tylko w swojej rodzinie ale w całej wsi.

Znaleziony zagranicą

Zadaszony basen pływacki dla dzieci robił na niektórych niezwykłe wrażenie. Ale dla członków pewnej wspólnoty chrześcijańskiej z kraju w południowo-wschodniej Azji, którzy zebrali się pewnej niedzieli na mszy, była to okazja do świętowania.

Putri (imię zmienione), jej nowa siostra w Chrystusie przyjęła chrzest by uczcić działanie Boga w jej życiu. Nie była tylko pierwszą wierzącą w rodzinie ale także pierwszą wierzącą w całej wsi.

Putri dorastała w wiejskiej muzułmańskiej okolicy i nie słyszała o ewangelii aż do czasu gdy przeprowadziła się do dużego miasta w kraju położonego w południowo-wschodniej Azji, by pracować tam jako kucharka w szkole.

Jej kolega z pracy, chrześcijanin, zaprosił ją do kościoła. Tamtejsi wierzący powitali ją serdecznie a po mszy przyszedł Da Ming (imię zmieniono), jeden z liderów wspólnoty, by porozmawiać z nią i przekazać słowa ewangelii.

Wiedział o wielu wyzwaniach, jakie niosło za sobą dzielenie się wiarą z Putri. Pochodzili nie tylko z różnych kultur, ale także nacisk ze strony społeczeństwa i rodziny utrudniał ludziom z muzułmańską przeszłością zdecydowanie się na podążanie za Chrystusem.

Znaleziony – mimo niebezpieczeństwa

W jej kraju nie było nic niezwykłego w tym, że wierzący, którzy dzielili się ewangelią z muzułmanami musieli walczyć z prześladowaniem. Niektórzy zostawali nawet uprowadzeni i przez lata byli uważani za zaginionych.

Mimo wyzwań i ryzyka, Da Ming wiedział, że gdy Putri odeszła, może nigdy nie wrócić. To mogła być jedyna szansa dla wspólnoty by opowiedzieć jej o miłości Chrystusa. Wyjaśnił jej historię ewangelii i zaprosił Putri do podążania za Chrystusem.

Putri uwierzyła w Jezusa i mimo, że z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19 nie mogła się osobiście spotkać z Da Ming, zaczął on towarzyszyć jej w wierze online.

Szybkie stanie się uczennicą Chrystusa

Założyciel wspólnoty, Jonathan McGrath (imię zmienione) powiedział, że rzadko się zdarza, że ktoś z muzułmańską przeszłością tak szybko i bez wahania się nawraca.

„Jej historia od momentu ocalenia do chrztu napełnia mnie ogromną radością. Pomogła mi rozpoznać potencjał wierzących, którzy odsuwają od siebie strach, odważnie głoszą, nie zważając na to jaki może to przynieść skutek oraz przejmują inicjatywę by nawracać kolejnych ludzi.”

Stwierdza także: „Chrzest Putri pokazał mi, że już sama ewangelia daje nadzieję kobiecie bez chrześcijańskiej rodziny, pochodzącej ze wsi, w której nie ma innych chrześcijan. Bóg w swojej niezależności wysłał ją do innego muzułmańskiego kraju, gdzie pewien chrześcijański brat mógł z nią dzielić się ewangelią a on mogła wierzyć.”

