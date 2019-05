Indie: Była muzułmanka przeciwstawia się naciskom rodziny

„Po śmierci męża, moi bracia chcieli, żebym wróciła do domu i porzuciła wiarę chrześcijańską. Chcieli, żebym znów stał się muzułmanką i wyszła za mąż za mężczyznę z muzułmańskiej społeczności. Powiedzieli, że nie pomogą mi w żaden inny sposób. Ale odmówiłam, bo postanowiłam wytrwać przy Jezusie”.

Pogwałcenie tradycji

Areefa* jest wdową od ponad dziesięciu lat. Ona i jej zmarły mąż pochodzą z liczebnej mniejszości islamskiej w Indiach. Kobieta boleśnie doświadczyła tego, że odwrócenie się od islamu może być niebezpieczne również w „Kraju Hindusów”. Jej mąż został zabity przez własnego brata. Współpracownik Open Doors odwiedził Areefę i jej dwoje dzieci, aby dowiedzieć się jak doszło do tak tragicznego wydarzenia.

Areefa opowiada: „Kiedy ja i mój mąż zaczęliśmy wzrastać w wierze, wszystko się poprawiło. Oboje ciężko pracowaliśmy, mój mąż przestał pić, a Bóg błogosławił nasze utrzymanie. … Wtedy nasi krewni zaczęli nam zazdrościć i zażądali, abyśmy przestali się modlić i porzucili społeczność chrześcijańską. Mówili, że jest to sprzeczne z naszą tradycją i kulturą”. Brat/alkoholik męża mieszkał z nimi i często doprowadzał do kłótni z powodu ich religii. Pewnego wieczoru zaatakował nożem męża Areefy, a rany były tak poważne, że spowodowały śmierć.

Niezłomna wiara

Zamiast pomóc młodej wdowie, rodzina Areefy zaczęła na nią naciskać, by powróciła do islamu. Przez lata musiała sama opiekować się swoimi dziećmi. Co dało jej siłę, by pozostać wierną Jezusowi w tej sytuacji? Choć przez chwilę walczy ze łzami, Areefa odpowiada na to pytanie z zadziwiającą determinacją: „Jezus obiecał, że zawsze będzie ze mną, nawet do końca świata. Obiecał, że mnie wzmocni. Czuję jego bliskość i siłę.” Open Doors zakupiło Areefie elektryczną maszynę do szycia, aby było jej łatwiej troszczyć się o siebie i dzieci.

*imiona zostały zmienione

Prosimy, módlcie się o rodzinę Areefy i innych byłych muzułmanów w Indiach:

Módl się, aby Bóg uleczył głębokie rany w sercu Areefy.

Dziękuj za odważną wiarę Areefy, jej wierność Bogu i oddanie dzieciom.

Módl się o opiekę Boga nad całą trójką, która dotknie ich ciała, ducha i duszy.

Módl się o Bożą ochronę dla wszystkich byłych muzułmanów w Indiach, którzy postanowili pójść za Jezusem.

za Open Doors, Polska