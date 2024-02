Mina poszła do więzienia bo w jej domu spotykali się chrześcijanie

Iran: Chrześcijańska konwertytka, 60-letnia Mina Khajavi, otrzymała wezwanie do rozpoczęcia sześcioletniego wyroku więzienia za „działanie przeciwko bezpieczeństwu państwa poprzez promowanie ‘syjonistycznego’ chrześcijaństwa”. Podstawą do oskarżenia było prowadzenie przez nią kościoła domowego. 3 stycznia Mina otrzymała wezwanie, by w ciągu pięciu dni stawić się w więzieniu Evin.

Mina została aresztowana w czerwcu 2020 roku w serii skoordynowanych nalotów na spotkania kościołów domowych oraz mieszkania w Teheranie, Karaj i Malayer, przeprowadzonych w ciągu dwóch dni przez agentów wywiadu Irańskiej Straży Rewolucyjnej. Co najmniej 13 chrześcijan aresztowano, a wielu innych przesłuchano. 20 lipca 2020 roku, po dwudziestu dniach od zatrzymania, Mina została zwolniona za kaucją. Przez cały czas miała zasłonięte oczy, by nie widzieć, gdzie jest przetrzymywana.

W dniu zwolnienia wywieziono ją do obcej dzielnicy Teheranu i wysadzono na ulicy. Mina pożyczyła telefon od przechodnia i zadzwoniła do rodziny, by ktoś po nią przyjechał. 29 maja 2022 roku Mina była sądzona w placówce 26 Sądu Rewolucyjnego w Teheranie razem z kilkoma innymi chrześcijanami: konwertytką Malihe Nazari, irańsko-ormiańskim pastorem Josephem Shahbazianem i czterema innymi konwertytami, którzy również zostali aresztowani w ramach skoordynowanych nalotów i byli objęci tą samą sprawą.

Wszystkich siedmioro chrześcijan oskarżono o „działania przeciwko bezpieczeństwu państwa przez promowanie ‘syjonistycznego’ chrześcijaństwa” na podstawie przywództwa lub przynależność do kościoła domowego. Wszyscy wyparli się zarzucanego im czynu. 7 czerwca 2022 roku Mina i Malihe zostały skazane na sześć lat więzienia, Joseph na dziesięć lat. Czworo pozostałych chrześcijan otrzymało wyroki od jednego do czterech lat więzienia za przynależność do kościoła domowego, jednak pozwolono im zamienić wyrok na grzywnę. Mina, Malihe i Joseph odwołali się od wyroków.

17 sierpnia 2022 roku sędziowie Sądu Apelacyjnego w Teheranie, Abasali Hozavan i Khosrow Khalili Mehdiyarji odrzucili ich apelacje bez posiedzenia, tłumacząc, że obrona nie spełniła kryteriów koniecznych do przyjęcia wniosków do rozpatrzenia. Trzy tygodnie później troje chrześcijan otrzymało wezwania do więzienia Evin. Joseph i Malihe zaczęli odbywać wyroki 30 sierpnia 2022 roku. Mina dowiedziała się, że może wrócić do domu na okres do sześciu tygodni, by wyleczyć uraz stawu skokowego złamanego w trzech miejscach po potrąceniu przez samochód. Konieczne było wszczepienie metalowych części, a po operacji Mina zachorowała na artretyzm i nadal utyka.

Mina wciąż jest wzywana do odbycia wyroku, chociaż Joseph i Malihe w 2023 roku otrzymali wcześniejsze zwolnienia: Malihe zwolniono w kwietniu po ułaskawieniu przez Sąd Najwyższy ze względu na chorobę jej syna, który ma białaczkę i leży w szpitalu. Joseph miał w maju ponowną rozprawę, po której jego wyrok zmniejszono do dwóch lat, po czym już we wrześniu go ułaskawiono i zwolniono.

Dziękujmy Bogu za każdego Irańczyka, który wierzy w Pana Jezusa, za Jego kościoły domowe i tych, którzy je zakładają i prowadzą. Dziękujmy za ich życie i miłość w Duchu Świętym, wytrwałość i nadzieję mimo prześladowań. Niech Bóg będzie uwielbiony przez ich świadectwo o Nim, niech ich zachowa od złego. Dziękujmy za Minę, Malihe, Josepha i innych chrześcijan aresztowanych z powodu swojej wiary w Jezusa. Błogosławieni, którzy mają udział w Jego cierpieniach, niech On sam będzie ich pokojem i wielką nagrodą.

Dziękujmy za zdrowie Miny i leczenie jej nogi, za jej wolność w Imieniu Jezusa i jej wierną służbę. Niech Bóg prowadzi jej sprawę i odbiera chwałę z jej życia. „Dlatego Bóg ponad wszystko Go wywyższył i dał Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano, i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca…” Flp 2,9-11.

Źródło: Article18, Church in Chains

za Głos Prześladowanych Chrześcijan