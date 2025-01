Michael Tait ogłasza odejście z Newsboys po 15 latach

16 stycznia Michael Tait zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że po 15 latach jako frontman szanowanego zespołu CCM Newsboys, postanowił odejść z grupy. Tait, który koncertuje od czasów college’u, powiedział w oświadczeniu, że jest podekscytowany tym, aby zobaczyć, co przyniesie przyszłość zarówno jemu, jak i Newsboys. Zespół wydał również oświadczenie, w którym podziękował Taitowi za wszystkie lata spędzone z grupą, jednocześnie zobowiązując się do zachowania rytmu serca Newsboys bez zmian i kontynuowania działalności zgodnie z planem w nowym roku. Trasa Newsboys Worldwide Revival Tour 2025 rozpocznie się w ten weekend zgodnie z planem.

Newsboys zakończyli rok 2024 serią przełomowych osiągnięć, w tym nową muzyką, rekordowym sukcesem w streamingu i pełnym harmonogramem występów w całym kraju. Newsboys będą kontynuować trasę w 2025 roku, przenosząc niezapomniane wrażenia do dodatkowych lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, zanim wyruszą w długo oczekiwaną kanadyjską część trasy. „How Many Times” trafi do rozgłośni radiowych w styczniu, podczas gdy Newsboys przygotowują się do wydania Christ and Christ Crucified: Worldwide Edition (EP) i Worldwide Revival (Part One) Deluxe, obiecując swoim oddanym fanom jeszcze więcej w nadchodzącym roku.

Autor: Jessie Clarks

za TCB