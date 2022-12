Nigeria: matka pięciorga dzieci, przebywa w więzieniu od prawie siedmiu miesięcy

45-letnia Rhoda Ya’u Jatau, została aresztowana 20 maja w nigeryjskim stanie Bauchi. Do aresztowania doszło po tym, jak udostępniła nagranie wideo, które potępia niedawne morderstwo Debory Yakubu, chrześcijańskiej studentki uniwersytetu z Nigerii, również oskarżonej o bluźnierstwo. Po aresztowaniu Jatau, tłum zaatakował jej dzielnicę w mieście Katanga, w której chrześcijanie stanowią większość, paląc domy i napadając na mieszkańców.

Mąż Jatau i ich pięcioro dzieci musieli dla bezpieczeństwa przenieść się do innego miasta. Mężczyzna nie uzyskał pozwolenia na odwiedzanie żony w więzieniu.

13 grudnia 2022 r., koalicja składająca się z organizacji działających na rzecz wolności religijnej i praw człowieka, ekspertów i praktyków, w tym Głos Prześladowanych Chrześcijan, wystosowała list otwarty skierowany do sekretarza stanu Antony’ego Blinkena, prosząc o interwencję w sprawie Rhody Ya’u Jatau, nigeryjskiej chrześcijanki uwięzionej w oczekiwaniu na rozprawę sądową pod zarzutem bluźnierstwa. Inicjatorem listu jest Christian Solidarity International (CSI).

Wzywamy do interwencji

„Z szacunkiem wzywamy do interwencji u nigeryjskich władz na najwyższych szczeblach w celu uwolnienia Rhody – zwrócili się do sekretarza stanu sygnatariusze. – Wzywamy również do przedstawienia nigeryjskim władzom stanowczego sprzeciwu Pana Sekretarza wobec praw dotyczących bluźnierstwa”.

List otwarty został wystosowany w czasie, gdy do Waszyngtonu przyjechał prezydent Muhammadu Buhari na trzydniowy szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Afryki, odbywający się w dniach 13-15 grudnia. Buhari nie skomentował sprawy Jatau. Nie chciał potępić morderstwa Debory Yakubu. Powiedział, że kwestią oskarżenia jej o bluźnierstwo powinny były zająć się „ukonstytuowane władze”.

prawo szariatu

Jatau oskarżono o „wzbudzanie pogardy dla wyznania religijnego” na mocy nigeryjskiego kodeksu karnego, a stan Bauchi jest też jednym z dwunastu nigeryjskich stanów, które przyjęły prawo szariatu. W ostatnich latach pewną liczbę Nigeryjczyków skazano na podstawie szariatu na wieloletnie więzienie lub nawet śmierć za rzekome znieważenie islamu.

W ostatnim okresie odnotowano również wzrost gwałtownych ataków na społeczności chrześcijańskie również na południu i w środkowym pasie Nigerii.

Źródło: Christian Solidarity International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

