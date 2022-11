Nigeria: Wielu porwanych podczas dwóch nabożeństw kościelnych

17 września wcześnie rano bojownicy Fulbe wtargnęli do kościoła w Suleja w stanie Niger. Porwali pastora i grupę członków kościoła zebranych na całonocnym czuwaniu modlitewnym.

Do napaści doszło niecały tydzień po podobnym ataku na kościół w mieście Kasuwan Magani w stanie Kaduna z nocy 12 września i wczesnych godzin rannych 13 września. Również i w tym przypadku wierzący zebrali się na całonocnym czuwaniu modlitewnym. Porwano co najmniej 57 wiernych.

Ostatnio nigeryjskie służby bezpieczeństwa chlubiły się postępami w długotrwałej walce przeciwko grupom buntowników. Pastor Joseph Hayab z Christian Association of Nigeria ostrzega jednak przed pochopnym ogłaszaniem zwycięstwa przez rząd. „Nie wyskakujmy z twierdzeniami o zwycięstwie zbyt wcześnie” – powiedział. „Nadal róbmy, co w naszej mocy, by prowadzić tę wojnę, aż zwycięstwo będzie pewne, ponieważ wrogowie ludzi i wrogowie państwa wciąż planują strategie, by powodować cierpienia”.

Pamiętajmy w modlitwie o członkach zaatakowanych kościołów, a także o wielu innych wierzących z całej Nigerii, którzy są stale zagrożeni atakami różnych bojówek. Niech naśladowcy Jezusa w tym afrykańskim państwie będą umocnieni i zachęceni pośród niepewności i strat, jakich doznają z powodu kolejnych aktów przemocy na kościół.

Źródła: Morning Star News, Sahara Reporters, Punch

Inne: Nigeria: Kolejne uczennice porwane ze szkoły w Chibok na wolności!