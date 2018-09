Konferencja: Kobieta i jej misja

12 i 13 października 2018 odbędzie się konferencja kobiet pod hasłem I JEJ MISJA. To wydarzenie ma pomóc kobietom, odkryć właściwy kierunek i misję w ich Życiu. Bóg ma cel dla każdej osoby na ziemi. Niektórzy pójdą na koniec Świata, by wypełnić swoją misję, inni odnajdą ją w swoim miejscu pracy lub tworząc nowe formy i narzędzia pomocy dla ludzkości. Będą też tacy, którzy pójdą wprost do cierpiących, chorych i zgubionych, by okazać im Bożą miłość.

Bóg stworzył każdą z nas inaczej,

nie ma drugiej takiej samej osoby na ziemi, dlatego nie możemy patrzeć na innych i zachwycać się ich misją, próbując robić to samo. Każdy potrzebuje odnaleźć swoje miejsce na tej ziemi, swoje przeznaczenie i swoją misję.

Człowiek nie może być szczęśliwy, gdy nie jest w miejscu swojego powołania. Wiele spraw i okoliczności będzie chciało nas zatrzymać przed misją naszego życia, ale Bóg cały czas pracuję nad tym, abyśmy mogli ją odkryć i doprowadzić do końca. Konferencja SHINE w tym roku ma na celu, pomóc poznać kobietom ich właściwy kierunek odnośnie misji w ich życiu.

Modlimy się, abyś poprzez wykłady, autentyczne historie oraz działanie Ducha Świętego, które jak wierzymy, będzie miało miejsce na naszej konferencji, została zainspirowana do tego, co Bóg zaplanował dla ciebie, zanim się urodziłaś. Przyjedź na Shine z nastawieniem, że jest coś nowego, co Bóg ma dla ciebie. Zarejestruj się już dziś i zrób też prezent koleżance lub osobie, dla której ta konferencja będzie wielką radością i być może nowym początkiem.

Rejestracja i informacje: http://shoreline.pl/shine/

Mówcy

Angelika Krzywodajć – wraz z mężem prowadzą kościół Filadelfia w Wodzisławiu Śl. Angelika to osoba pełna pasji i miłości do Boga i Jego kościoła. Zawsze zachęca, inspiruje do sięgania po to, co Bóg ma dla każdego człowieka. Posiada proroczy wejrzenie w życie ludzi, którym służy. Wraz z Arkiem mają dwójkę dzieci Karolinę i Jakuba oraz kota Lemona.

Arek Krzywodajć – jest pastorem kościoła Filadelfia w Wodzisławiu Śl. Producent muzyczny, wizjoner, mówca konferencyjny i autor dwóch książek: Sztormy i Burze oraz Polska Twoja Ziemia Obiecana. W swoim przekazie Arek pragnie nieść ludziom wiarę, nadzieję, miłość jaką można znaleźć tylko w osobistej więzi ze Stwórcą. Wraz z Angeliką mają dwójkę dzieci Karolinę i Jakuba oraz kota Lemona.

I ga Lizniewicz -Jest pastorem kościoła Life Church Warsaw, który prowadzi razem ze swoim mężem Maćkiem już od ponad czterech lat. Wcześniej było częścią kościoła Life Church w Wielkiej Brytanii, by potem powrócić do Polski otworzyć kampus tego kościoła w Warszawie. Iga jest pełnym pasji i zaangażowania mówcą, który często mówi na trudne ale jakże potrzebne tematy i w swoim przesłaniu kładzie nacisk na rozwój charakteru.

Joanna Godawa – wspólnie z mężem Pawłem przez prawie 28 lat prowadzili kościół Woda Życia w Koszalinie. Razem mieli wpływ na tysiące osób. Asia z wielką siłą i przekonaniem głosi, to co sama doświadcza w Bogu – że Bóg jest dobry, pełen Łaski i miłości, w dobrym czasie i w trudnym także. Jej przesłanie jest pełne nadziei i wiary. W ostatnim roku gdy Asi mąż poszedł do nieba, ropoczął się dla niej nowy etap w życiu związany z odnajdowaniem nowych miejsc w Bogu. Jest to dla niej czas przełomu w wierze oraz życiu w pełnym zaufaniu Jemu we wszystkim.

Asia Kmiecik – razem z mężem są pastorami i założycielami Kościoła Shoreline. Jej nauczanie wnosi wiele odświeżenia i objawienia do życia ludzi. Jej pasją jest wprowadzanie ludzi w miejsce ich powołania oraz rozwijanie potencjału przywódczego wśród liderów. Asia potrafi mówić o trudnych życiowych kwestiach w prosty i klarowny sposób. Jest założycielem Fundacji Eurohelp, która niesie pomoc dzieciom i kobietom. Jest mamą i szczęśliwą babcią.

Anna Światczak – piosenkarka, zdobywczyni wielu nagród między innymi w ,,Szansa na sukces”, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu oraz w Eurowizji jako członek zespołu Ich Troje. Wokalistka przeszła przemianę duchową, doświadczyła spotkania z żywym Bogiem, który zmienił jej życie. Obecnie Prowadzi program Punkt Zwrotny w telewizji TBN oraz śpiewa w zespole muzycznym razem z mężem perkusistą. Oboje są szczęśliwymi rodzicami Eti i Vivy.

Kinga Kmiecik – Razem z mężem Szymonem prowadzą kościół Zoe w Warszawie, który jest częścią Family Hillsong. Kinga jest dynamicznym mówcą, a jej radykalne nauczanie porywa sluchaczy i stawia przed nimi nowe wyzwania. Z wielkim oddaniem wyposaża liderów, przez co tworzy w swoim kościele silne przywództwo Nowej Generacji. Jest mamą Very i Dawida.