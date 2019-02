Między życiem w pojedynkę a małżeństwem rozciąga się droga zwana randkowaniem. Z jednej strony randkowanie ma nas przygotowywać do małżeństwa, czynić nas lepszymi ludźmi, rozwijać i uczyć panowania nad sobą. Z drugiej powinno być także dobrą zabawą. Potrzebujemy radosnych, nowych doświadczeń z ludźmi, których poznajemy.

Aby jednak okres randkowania nie stał się dla nas źródłem problemów i bólu, konieczne jest wyznaczenie odpowiednich granic. Bez nich ludzie często bywają rozczarowani, czują się zagubieni i nie wiedzą, co dalej robić. Gdy trafiają na niewłaściwe osoby, albo nie mogą znaleźć tej właściwej lub znajdują właściwą, ale nie odczuwają do niej takiego pociągu, jak do osoby niewłaściwej, zdarza się, że ich serca zostają złamane. Nie wiedzą, jak poradzić sobie z fizycznym pociągiem i ograniczeniami moralnymi.

Kilka najważniejszych korzyści wynikających z randkowania

1. Randkowanie daje ludziom okazję do poznawania siebie samego, innych osób i więzi w bezpiecznych okolicznościach.

Przy właściwej postawie randkowanie jest okazją do poznawania osób przeciwnej płci, do odkrywania własnych odczuć związanych z płcią i określania granic moralnych, do zdobywania umiejętności budowania więzi, jak również określania osobistych upodobań w relacjach interpersonalnych. Jednak randkowanie musi być osadzone we właściwych dla każdego realiach. Osoby samotne powinny spotykać się w środowisku ludzi, którzy się o nich troszczą. Dla nastolatków takim naturalnym środowiskiem są ich rodzice, przyjaciele, grupa młodzieży, duszpasterz opiekujący się młodzieżą, trenerzy sportowi.

Randkowanie zapewnia ludziom przestrzeń do osobistego rozwoju i nauki w bezpiecznym środowisku ludzi, którzy pomagają im wzrastać. Pewnemu wychowawcy, zwolennikowi ruchu antyrandkowego, powiedziałem, że pozbawia młodych ludzi cennych okazji do rozwoju, jeśli mówi im, że nie powinni chodzić na randki. Wolałbym, aby młodzi ludzie uczyli się w sytuacjach, w których mogą liczyć na wsparcie dorosłych i mają okazję dojrzeć, zanim podejmą decyzję o małżeństwie, niż związać się węzłem małżeńskim, a dopiero potem dorastać do małżeństwa.

Podobnie jest w przypadku starszych osób samotnych. Ich przyjaciele, duszpasterze i społeczność powinni zapewnić im wsparcie w okresie randkowania. To da im przestrzeń do rozwoju i pozwoli przygotować się do małżeństwa.

2. Randkowanie daje możliwość nauki rozwiązywania problemów w związku.

Zapytajmy ludzi szczęśliwych w małżeństwie, jak by im się wiodło, gdyby poślubili pierwszą osobę, z którą się spotykali. Znamy odpowiedź, bo znamy wiele takich przypadków. Pierwsze wybory większości ludzi nie są trafione. Randkowanie daje możliwość przekonania się, czy to, co cenimy teraz w osobie, z którą się spotykamy, będziemy cenić także w przyszłości. Niektóre z tych atrybutów atrakcyjności mogą mieć także charakter duchowy. Wiele razy słyszałem, że takim atrybutem jest duchowa dojrzałość i charakter. Ludzie o takich cechach są uważani za atrakcyjnych. Jednak kiedy zwolennicy tych cech zaczynają się spotykać z takimi właśnie ludźmi i poznają ich lepiej, wówczas przekonują się, że to, co dobrze wyglądało w trakcie powierzchownej znajomości, z bliska okazuje się zdecydowanie mniej atrakcyjne.

Rozmawiałem kiedyś z kobietą, która miała apodyktycznego ojca i w związku z tym alergicznie reagowała na wszelkie przejawy przemocy. Spodobał jej się pewien mężczyzna. Wydawał się uprzejmy i łagodny, czym różnił się od jej ojca. Poślubiła go więc, choć był jej pierwszą sympatią i chodzili ze sobą bardzo krótko. Jej mąż rzeczywiście był miły i uprzejmy, ale okazało się, że pod tą łagodnością kryła się także niezaradność i bierność. Ta kobieta żałowała, że wcześniej nie uświadomiła sobie błędu, jakim było idealizowanie swojego przyszłego męża. Gdyby dłużej znała go przed ślubem, wówczas wiedziałaby, na co się decyduje, i jaki on będzie w realnym związku. Wielu ludzi postrzegamy jako idealnych, dopóki nie zaczniemy z nimi żyć dzień po dniu.

3. Randkowanie pomaga zdobywać umiejętności potrzebne do budowania więzi.

Budowanie bliskich więzi wymaga wiele pracy i umiejętności. Często ludzie wchodzą w dorosłość bez tych zdolności, ponieważ nie zdobyli ich w swoich rodzinach i szerzej pojmowanym środowisku. Gdy zaczynają chodzić na randki, wówczas odkrywają u siebie deficyty w takich sferach, jak otwartość, ufność, stanowczość, uczciwość, ofiarność, umiejętność słuchania. Randkując, uświadamiają sobie swoją niedojrzałość i odkrywają obszary, nad którymi powinni pracować, zanim będą gotowi do poważnego związku. Ponadto randkowanie daje im okazję do zdobycia wiedzy o samych więziach i ich funkcjonowaniu w związku. Czas randkowania może się zatem okazać czasem intensywnego rozwoju i odkrywania wielu istotnych obszarów życia.

4. Randkowanie może leczyć i naprawiać.

Spotkałem kiedyś przypadkiem pewnego mężczyznę, z którym dłuższy czas się nie widziałem, i ze zdumieniem dowiedziałem się, że szczęśliwie poślubił inną kobietę niż ta, z którą spotykał się, kiedy rozmawialiśmy ze sobą ostatnim razem. Kiedy zapytałem go o jego poprzednią dziewczynę, odpowiedział:

— Pozostaliśmy przyjaciółmi, a ja jestem wdzięczny Bogu za rolę, jaką odegrała w moim życiu.

— Jako to? Co masz na myśli? — zapytałem.

— Przez jakiś czas myślałem, że to ta jedyna. Jednak Bóg miał dla nas inne plany. Wierzę jednak, że spotkaliśmy się z Jego woli, by nauczyć się wiele o sobie i doznać uzdrowienia. W przeszłości nieraz czułem się zraniony, a ona okazała mi wiele akceptacji i wsparcia. Jej miłość sprawiła, że znowu potrafiłem pokochać. Choć teraz wiem, że nie była właściwą dla mnie osobą, to jednak nasza więź okazała się naprawdę dobra dla nas obojga i przygotowała nas do przyszłych związków.

Bóg posługuje się związkami, by nas uzdrawiać i zmieniać. Choć nie sugerujemy, że randkowanie jest najlepszym sposobem poszukiwania uleczenia (byłaby to gruba przesada), to jednak stwarza ono środowisko, dzięki któremu w ludzkiej duszy mogą się dziać dobre rzeczy. Ludzie korzystają na dobrych związkach. Mogą mieć dobre doświadczenia w randkowaniu, ucząc się, doznając uzdrowienia, rozwijając się i dojrzewając, nawet jeśli ich więzi nie prowadzą do małżeństwa. Właściwe formy randkowania mają wartość w życiu człowieka.

5. Randkowanie buduje więzi i jest wartością samą w sobie.

Joshua Harris twierdzi, że randkując, ludzie szukają jedynie zaspokojenia swoich zachcianek. Choć niektórzy z pewnością egoistycznie wykorzystują innych, to jednak inni starają się wzajemnie poznawać i podchodzą do randkowania we właściwy sposób, budując więzi, które prowadzą do dobrego małżeństwa.

Poznawanie drugiego człowieka, spędzanie z nim czasu i wspólne zainteresowania prowadzą do intymności. Głębsze poznanie partnera przeradza się w miłość. W ten sposób rodzi się więź, która jest święta i dobra. Jednak w okresie randkowania ta więź nie jest k o m p l e t n a. Ludzie, którzy nie zawarli związku małżeńskiego, nie mogą być sobie w pełni oddani – na przykład muszą wstrzymywać się od zaangażowania seksualnego. Jednak ich wspólnota ma realną wartość i jest czymś wspaniałym ze względu na miłość i więź. Ma sens sama w sobie. Bóg powiedział, że miłość – nie tylko miłość małżeńska – jest wypełnieniem prawa. Kiedy dwie samotne osoby się pokochają, wówczas obdarowują się nawzajem i uczestniczą w swoim życiu. Choć ich związek ma pewne ograniczenia zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, to jednak ma także wartość.

6. Randkowanie pozwala nam dowiedzieć się, co lubimy u osób przeciwnej płci.

Wspomnieliśmy o kobiecie, która dobrze by zrobiła, gdyby przed zawarciem małżeństwa dowiedziała się, że miłe i łagodne usposobienie to za mało. Jest więcej spraw, o których powinno się wiedzieć. W jej przypadku problem polegał na tym, że ów wybór podyktowały złe doświadczenia z ojcem. Inni mogą po prostu nie wiedzieć, jakiego rodzaju cechy przypadną im do gustu i jakiego rodzaju człowiek okaże się tym właściwym partnerem życiowym. Każdy ma jakieś ideały i wzorce atrakcyjności. Niektóre z nich są dobre, a inne mogą mieć kruche podstawy.

Nie każdy wie, jakich ludzi lubi i z jakimi może się dobrze czuć. Jak to jest, kiedy spędza się wiele czasu z kimś, kto spełnia się w ciągłym działaniu? Dla jednych to niebo, a dla innych piekło. Jak to jest dzień po dniu przebywać w obecności intelektualisty? Dla niektórych może to być inspirujące, dla innych – nudne i męczące. Moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność. Czasami coś, co wydaje się nam atrakcyjne, może nie być dla nas dobre na dłuższą metę, ale żeby to wiedzieć, musimy się o tym przekonać. Randkowanie daje możliwość poznawania różnych ludzi. Dzięki temu można odkrywać swoje upodobania, potrzeby i pragnienia.

7. Randkowanie pozwala uczyć się panowania nad potrzebami seksualnymi i innymi potrzebami, które należy powściągać.

Dobre randkowanie pozwala ludziom budować więzi pozbawione seksualnego zaangażowania. Powściąganie potrzeb seksualnych to lekcja, która jest bardzo cenna w małżeństwie: budowanie więzi i dążenie do prawdziwego dobra partnera jest ważniejsze niż zaspokajanie swoich potrzeb i wyrażanie siebie poprzez zachowania seksualne. Randkowanie w granicach wyznaczonych przez Boga uczy, jak ludzie powinni odnosić się do siebie nawzajem poza sferą seksualną. Właściwe randkowanie uczy panowania nad sobą i powściągania potrzeb. Obie te umiejętności są niezbędne w małżeństwie.

Chodzenie na randki może być niewłaściwe i prowadzić do urazów i bólu. Jednak może być również dobre i przynosić wspaniałe rezultaty w życiu młodych ludzi. Granice w randkowaniu mają ci pomóc odkryć tajemnicę udanego randkowania i uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwą formą randkowania.

Jeśli poważnie traktujecie tę książkę, szukajcie Boga, najlepiej jak umiecie, i zapewnijcie sobie wsparcie grupy przyjaciół, a wtedy chodzenie na randki okaże się dla was czymś wspaniałym. Randkowanie może być zabawne, a jednocześnie sprzyjać wzrastaniu. Zachowujmy granice i czerpmy radość z życia. Żyjmy pełnią życia, ale pamiętajmy o granicach wyznaczonych przez Boga i o tym, że Jego wolą jest, byśmy znaleźli spełnienie, a jednocześnie żyli pobożnie. Zostało to trafnie wyrażone w radzie Salomona do młodych, a rada ta odnosi się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet:

„Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg!”.

Księga Koheleta 11,9

Randkowanie może być pięknym okresem w życiu, ale pod warunkiem, że zostaną w nim zachowane granice wyznaczone przez Boga dla naszego dobra. Mamy nadzieję, że ta książka pomoże wam znaleźć bezpieczeństwo, spełnienie, rozwój i wolność.

Wymienione korzyści pochodzą z książki „Granice w randkowaniu”

Autor: Dr Henry Cloud i dr John Towsend

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio