Joel: Dzień Pana – David M.Levy

Narody w naszych czasach znajdują się na drodze, która najwyraźniej prowadzi do przepowiedzianej bitwy Armagedonu. Prorok Joel w Starym Testamencie, w kontekście Izraela, w niezwykle obrazowy sposób wyjaśnia przyszłość narodów w nadchodzącym dniu Pana.

JOEL: Dzień Pana jest zwięzłym i przystępnym komentarzem. Świetnie opracowane szkice streszczające każdy rozdział i graficzne przedstawienie wydarzeń prorockich dają szczególny wgląd w ponadczasową i żywą Księgę Joela, która niestety jest niedocenianą i źle interpretowaną księgą biblijną.

DAVID M. LEVY jest dynamicznym i popularnym nauczycielem, którego jasne rzeczowe i przystepne komentarze pomagają w zrozumieniu Słowa Bożego ludziom na całym świecie. David Levy ukończył Moody Biblie Institute, University of Illinois oraz Trinity Evangelical Divinity School. Obecnie pełni funkcję dyrektora Misji Międzynardowej w służbie The Friends of Israel Gospel Ministry oraz współredaguje magazyn Israel My Glory.

Dane książki:

Tytuł: Bóg Najwyższy. Komentarz do księgi Daniela

Autor: David M.Levy

Okładka miękka

Rok wydania: 2011

Wydawnictwo: Wspólnota Drzewo Oliwne