Jak zakończyć problem handlu ludźmi i dlaczego „Gra o tron” jest częścią problemu

Międzynarodowa ewangelistka i pisarka, Christine Caine, zasugerowała odważnie, że ludzie mogą zakończyć niewolnictwo seksualne poprzez wstrzymywanie się od oglądania pornografii i programów telewizyjnych przypominających „Grę o tron”.

– Powiem wam, jak w jedną noc zakończyć problem handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego – powiedziała Caine podczas Heaven Come Conference w Kalifornii. – Gdyby tylko ludzie przestali oglądać pornografię… Po prostu przestali.

Caine i jej mąż Nick prowadzą A21, międzynarodową organizację przeciwdziałającą handlowi ludźmi.

Organizacja działa w 14 różnych miejscach, ratując ofiary i stawiając oprawców przed sądem. Twierdzą, że są jedną z niewielu międzynarodowych zgrupowań walczących z handlem ludźmi w Europie.

W zeszłym tygodniu Caine opublikowała na Instagramie wiadomość, że pięć ofiar handlu ludźmi w Ukrainie zostało uwolnionych.

„Ostatnie słowo na Ukrainie należy do wolności”, pisała. „Pięć ofiar, które były zmuszane, oszukiwane, wyzyskiwane. Niektóre z nich były sprzedane w celach seksualnych. Niektóre były bite i musiały pracować w okropnych warunkach, bez żadnej zapłaty. Niektóre z nich miały dług, który musiały spłacać swoim oprawcom. Jednak dziś, wszystkie te osoby zostały uwolnione”.

„Dziękuję każdą osobę, która brała udział w tej walce. To wszystko ma ogromne znaczenie. Bez Was by się nie udało”, pisała dalej.

A21 prowadzi także doradztwo i pracuje z uratowanymi ofiarami, ucząc je, jak wrócić do życia w niezależności.

Podczas przemówienia na Heaven Come Conference Caine powiedziała, że aby walczyć z epidemią handlu ludźmi, powinno się przestać oglądać programy oparte na wyzyskiwaniu kobiet.

– Kiedy ja próbuję wsadzić oprawców do więzienia, ty oglądasz „Grę o tron” – powiedziała Caine, odnosząc się do popularnego serialu HBO, który przedstawia wiele scen nagości i gwałtu.

Według Sold No More, organizacji przeciwko handlowi ludźmi, pornografia napędza popyt na handel w celach seksualnych.

Caine zgadza się całym sercem.

– Nic nie jest darmowe – powiedziała. – Pornografia kogoś kosztuje.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News