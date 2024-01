Jak leczyć się czekoladą – Henri Joyeux

Spożywanie prawdziwej czekolady jest zalecane ze względu na wspaniałe bogactwo występujących w niej mikroelementów, minerałów, witamin i polifenoli. Książka autorstwa prof. medycyny Henriego Joyeux i mistrza czekoladnictwa Jeana Claudea Bertona jest prawdziwą encyklopedią wiedzy o czekoladzie! Autorzy doradzają też, jak nauczyć się odróżniać prawdziwą czekoladę od jej licznych podróbek.

Opis wydawcy

Profesor Henri Joyeux jest onkologiem oraz chirurgiem specjalizującym się w gastrologii i ginekologii, honorowym profesorem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Montpellier. Opublikował wiele prac na temat zdrowego trybu życia człowieka, w szczególności właściwego odżywiania.

Wraz ze znakomitym mistrzem cukiernikiem, wybitnym francuskim chocolatier, Jeanem-Claudem Bertonem, ukazuje niezwykłe i nieznane powszechnie oblicze i historię prawdziwej czekolady, wskazując w szczególności na lecznicze właściwości ziaren kakaowca, ich składników i przygotowanych z nich specjałów.

Ta książka to prawdziwa rewolucja, która może zupełnie zmienić nasze postrzeganie najwspanialszej słodkości świata, a co więcej – dzięki tej zmianie podejścia wybitnie przyczynić się do poprawy naszego zdrowia.

Dane książki

