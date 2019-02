Iran: otoczony przez wielu świadków

Kościół Jezusa Chrystusa w Iranie stale rośnie. Jeszcze więcej najazdów do chrześcijańskie spotkania i aresztowań chrześcijan przez reżim nakręcany przez przywódcę religijnego Chameneiego nie zmieni tego. Tylko na początku grudnia 2018 roku w ciągu zaledwie jednego tygodnia aresztowano 114 chrześcijan, w ciągu ostatnich dwóch lat kilku chrześcijan zostało skazanych na kary pozbawienia wolności na 10 i więcej lat. Przyczyna jest zazwyczaj podawana jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Fakt, że coraz więcej muzułmanów zwraca się do wiary w Jezusa Chrystusa jest postrzegany jako zagrożenie dla islamskiej tożsamości tej republiki.

Świadectwo męczenników

Prezentując nową broń i masowe represje wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych, 1 lutego reżim z okazji 40. rocznicy rewolucji irańskiej świętował to, co „rewolucja” przyniosła ludziom w Iranie. Chrześcijanie świadczą jednak o miłości Boga, który przyszedł na świat w Jezusie Chrystusie, aby przynieść zbawienie i wolność dla wszystkich ludzi.

Pastor Haik Hovsepian Mehr jest jednym z najbardziej znanych świadków Ewangelii w Iranie. Był przewodniczącym Rady Kościołów Protestanckich w Iranie i odważnym obrońcą wolności religijnej. Odmówił podpisania dokumentu stwierdzającego, że chrześcijanie w Iranie mają wolność religijną. Haik został zamordowany 25 lat temu w styczniu 1994 roku. Wcześniej opowiadał się za uwolnieniem pastora Mehdiego Dibaja, który przebywał w więzieniu przez 10 lat po tym, jak został skazany na śmierć za apostazję islamu. Później zamordowano także Mehdiego Dibaja. Determinacja pastora Hovsepiana umocniła wiarę wielu chrześcijan do dnia dzisiejszego. Jego żona Takoosh i czwórka dzieci kontynuują jego pracę.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, relacjonuje, jak Haik Hovsepian pożegnał się z nim po ostatnim spotkaniu: „Kiedy mnie zabiją, to dlatego, że mówiłem, a nie milczałem”. On nie powiedział „jeśli”, ale „kiedy”, to głęboko dotknęło Brata Andrewa. Wkrótce potem Haik nie żył. Jest jednym ze świadków: „Zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [ a przede wszystkim ] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hebrajczyków 12:1-2).

Na obecnym Światowym Indeksie Prześladowań Iran zajmuje 9. miejsce wśród 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

za Open Doors Polska