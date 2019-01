Iran: Chrześcijaninowi odmówiono odwiedzenia umierającej matki

Ebrahim Firouzi, aresztowany w 2013r., jest przetrzymywany jest w jednym z najsroższych więzień w kraju, Rajai Shahr. Zarzuca się mu, między innymi, „działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

Matka Ebrahima, która chorowała na raka i nie miała siły na podróżowanie do syna, kilka razy wnosiła do sądu o pozwolenie, aby Ebrahim mógł ją odwiedzić. Sąd nie przychylił się do jej prośby i niestety zmarła, nie zobaczywszy się z synem. Pogrzeb odbył się 4 grudnia. Ebrahim nie zdążył uzyskać pozwolenia, aby móc uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Pamiętajmy w modlitwie o Ebrahimie. Módlmy się także za jego brata i siostrę, którzy opłakują stratę matki.

Źródło: Middle East Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan