Indonezja: Silniejsza wiara owocem trudnych doświadczeń

Dwudziestokilkuletni Kila przeżył atak terrorystów islamskich MIT* (Mujahidin Indonesia Timur), którzy w 2022 roku zaatakowali wioskę Kalimago w Indonezji. W ataku zginął jego bliski przyjaciel. Kila opowiedział nam nie tylko o tym doświadczeniu, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób Bóg wykorzystał to wszystko, aby zachęcić go do życia, które będzie w pełni Jemu oddane. Ten młody mężczyzna dalej odczuwa pewne komplikacje zdrowotne związane z traumą, którą przeżył po ataku.

Módlmy się, aby ten brat w Chrystusie mógł doświadczyć pełnego uzdrowienia i dalej wzrastać w swojej miłości i oddaniu Panu.

* MujahidinIndonesia Timur (MIT) – organizacja terrorystyczna powiązana z Al-Kaidą oraz Państwem Islamskim. Działa głównie na Jawie oraz we wschodnich prowincjach Indonezji.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan