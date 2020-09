Indie: Uwierzył i odważnie głosił Ewangelię mimo wrogości

„Po tym, jak szpital odwołał operację, stan zdrowia mojej mamy niespodziewanie się poprawił… Ojciec nadal modlił się u jej boku, a Bóg odpowiedział na jego modlitwy”, powiedział Aman*. Uzdrowienie matki sprawiło, że rodzice Amana i on sam uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Gdy odważnie opowiadali Ewangelię, wiele osób stało się naśladowcami Jezusa.

Nie wszyscy byli zadowoleni z tego, co działo się w wiosce. Okazywano im także niechęć i wrogość. Ale Bóg znowu wspaniale interweniował.

Przedstawiamy opowieść Amana:

Cała wioska czekała na to, co się stanie

„Mieszkańcy wsi zaczęli oskarżać nas o przymusowe nawracanie ludzi. Jeden z zamożnych ludzi w wiosce i starszyzna zdecydowali, że nasza rodzina powinna się wyprowadzić. Kilku mężczyzn przyszło do naszego domu i rozmawiali z ojcem. Grozili nam i kazali odejść. Obawiali się, że wszyscy ludzie w wiosce mogą nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Modliliśmy się do Pana całą noc. Zaledwie kilka dni później stało się coś, co zmieniło sposób, w jaki mieszkańcy wioski widzieli nas i naszego Boga.

W rodzinie zamożnego człowieka zachorowała pewna dziewczyna. Miała problem z oddychaniem i zemdlała. Lekarz nie potrafił jej pomóc. Wszyscy bali się, że już się nie obudzi. Wtedy kilkoro z obecnych na miejscu chrześcijan zaproponowało, że pomodlą się za dziewczynę. Zadzwonili po mojego ojca. Potem wezwali też mnie i moją matkę. Razem chwaliliśmy Boga przez około pół godziny i modliliśmy się głośno za dziewczynę. Dużym wyzwaniem była dla nas modlitwa przed gospodarzem i mieszkańcami wioski, ponieważ do tego czasu wieści się rozniosły i prawie cała wieś była w domu i czekała na to, co się stanie. I Bóg dokonał cudu! Dziewczyna otworzyła oczy, zaczęła płakać i pytać o swoją matkę. Dla wszystkich obecnych było jasne, że dziewczyna odzyskała przytomność”.

Niechęć topnieje

„Tej nocy poczuliśmy, że Bóg chce, abyśmy nadal byli w wiosce i abyśmy nie przestawali głosić Jego Słowa. Przez to jedno wydarzenie cała wioska była świadkiem mocy, jaka jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Od tego czasu niechęć ludzi wobec chrześcijan znacznie się zmniejszyła, chociaż niektórzy nadal są przeciwni głoszeniu Słowa Bożego. Mam wrażenie, że nasza rodzina jest jak Daniel w jaskini lwa: Bóg dał Danielowi odwagę i w ten sam sposób pomaga nam wykonywać Jego pracę pomimo ryzyka i wyzwań. Jestem wdzięczny Bogu za Jego prowadzenie przez te wszystkie lata służby”.

Aman stoi na czele kościoła w swojej wiosce, ale był uzależniony od pomocy finansowej innych. Dzięki pomocy lokalnych partnerów Open Doors, otworzył warsztat, w którym produkuje lampy LED i tym samym zarabia na utrzymanie rodziny.

Prosimy, módl się za Amana i wspólnotę chrześcijan w jego wiosce:

Podziękuj Jezusowi za Jego wspaniałą interwencję w rodzinie Amana i w jego wiosce.

Módl się, aby Jezus chronił chrześcijan i aby Jego Kościół stawał się większy i silniejszy.

Módl się, aby przeciwnicy Ewangelii osobiście poznali Jezusa Chrystusa i zawarli pokój z Bogiem.

*imię zmienione

za: Open Doors Polska

