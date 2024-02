Indie: Szkoły prowadzone przez kościół mają usunąć chrześcijańskie symbole

Społeczność hinduska w stanie Assam w Indiach postawiła obecnym na terenie stanu szkołom chrześcijańskim 15-dniowe ultimatum, żądając usunięcia wszystkich związanych z wiarą symboli oraz wyobrażeń Jezusa i Jego matki Marii.

Satya Ranjan Borah, prezydent hinduskiej społeczności Kutumba Surakshya Parishad, rzekomo obawia się, że chrześcijanie posługują się szkołami w celu ewangelizacji – podaje UCA News, katolicki serwis informacyjny relacjonujący wątki związane z wiarą z regionów azjatyckich.

„Chrześcijańscy misjonarze zamieniają szkoły i instytucje edukacyjne w instytucje religijne” – powiedział Borah na konferencji prasowej, która odbyła się w pierwszej połowie lutego. „Nie pozwolimy na to”.

Według lokalnych relacji medialnych, wspomniana społeczność hinduska żąda, by w ciągu 15 dni usunięto ze szkół katolickich wszystkie wyobrażenia odnoszące się do chrześcijańskiej wiary. Hindusi domagają się też, by księża przestali nosić klerykalne ubrania, a zakonnice habity, i wzywają do zamknięcia kościołów znajdujących się na obszarze szkolnych kampusów.

W wywiadzie dla UCA News, arcybiskup John Moolachira z Guwahati wyraził zdumienie zarzutami stawianymi szkołom i jasno dał do zrozumienia, że kościół szuka rozwiązań prawnych w sytuacji, którą postrzega jako zagrożenie dla wolności religijnej.

„Jesteśmy świadomi zagrożenia i nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje” – powiedział Moolachira. „To bardzo trudna sytuacja, gdy ktoś stosuje tak jawne groźby. Będziemy szukać środków prawnych, by odnieść się do tak otwartych gróźb”.

Według „The Deccan Chronicle”, liderzy katoliccy, którzy od wielu lat są zaangażowani w system edukacyjny w Assam, sugerują, by księża, zakonnice i członkowie duchowieństwa zapobiegawczo nosili tradycyjne ubrania hinduskie, zamiast ubioru religijnego.

Według Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors, Indie jako kraj przeważająco hinduski jest obszarem o „ekstremalnym” poziomie prześladowania chrześcijan. Open Doors umieszcza Indie na 11. miejscu swojej listy, obejmującej 50 krajów na świecie.

„Chrześcijanie, którzy nawracają się z hinduizmu, są najbardziej narażeni na prześladowania na całym obszarze Indii, szczególnie w społecznościach, które historycznie mierzyły się z opresją lub dyskryminacją, takich jak Kasty Planowe i Plemiona Planowe” – donosi Open Doors. „Co więcej, liderzy kościoła i ich rodziny mogą być szczególnym celem w miejscach, które są pod mocnym wpływem hinduskich ekstremistów”.

Uważa się, że chrześcijanie stanowią około 5 procent populacji Indii.

Autor: Tre Goins-Phillips

Źródło: CBN