Historia Blessing: Piękno z bólu

Życie Blessing, podobnie jak wielu chrześcijańskich dziewcząt w Nigerii, nie było łatwe. Blessing została chrześcijanką w wieku 13 lat po tym jak potajemnie chodziła na zajęcia szkółki niedzielnej niedaleko miejsca, gdzie mieszkała. Gdy jej ojciec dowiedział się, że chodzi do kościoła, zbił ją i zabronił jej tam wracać. Kiedy wyszło na jaw, że jednak tam poszła, ojciec znowu ją pobił i na dwa tygodnie zamknął w szopie. Niedługo potem zaaranżował dla niej małżeństwo ze znacznie starszym mężczyzną, którego wcześniej nie znała.

Po roku doświadczania przemocy ze strony męża, Blessing uciekła do wuja, który jest chrześcijaninem, a jego pastor pomógł przeszmuglować ją do ośrodka szkoleniowego Christian Faith Ministries. Blessing cieszyła się, że może otwarcie być częścią wspólnoty z innymi chrześcijanami, a także z tego, że mogła wziąć udział w podstawowym szkoleniu biblijnym. Zaczęła też naukę czytania i pisania w swoim ojczystym języku, bo przed przyjazdem do ośrodka nie chodziła do szkoły.

Po kilku miesiącach pobytu dostała wezwanie z sądu szariackiego w mieście, z którego pochodziła, w sprawie swojego małżeństwa. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd udzielił jej rozwodu, ponieważ wyszła za mąż wbrew swojej woli w wieku 13 lat. Jednak zanim wyjechała z miasta, podstępem zwabiono ją do domu kolegi jej brata, gdzie została zgwałcona.

Blessing wróciła do ośrodka szkoleniowego jako ofiara napaści seksualnej, nikomu jednak nie opowiedziała o tym strasznym zdarzeniu. Kilka miesięcy później, załamana tym, że zaszła w ciążę w wyniku gwałtu, w rozpaczy poszła do miejscowego gabinetu lekarskiego i poprosiła o dokonanie aborcji. Ogarnięta panicznym lękiem i wstydem wobec innych osób z ośrodka, Blessing chciała uciec. Jednak po mądrej poradzie udzielonej przez lekarza, a także wsparta troskliwą opieką ze strony jednej z opiekunek z ośrodka, zrezygnowała z zabiegu usunięcia ciąży. Zatrzymała się w domu osoby wspierającej służbę, która opiekowała się nią przez cały czas ciąży. W wieku niespełna 17 lat, Blessing urodziła w miejscowym szpitalu zdrową dziewczynkę. W czasie ceremonii nadania imienia, dziewczynka otrzymała imiona „Love (Miłość)” i „Thankful (Wdzięczna)”.

Mama i dziecko otrzymały wszelką niezbędną pomoc od członków chrześcijańskiej społeczności, dzięki czemu Blessing była w stanie wrócić do przerwanej nauki praktycznych umiejętności chrześcijańskiego życia. Obecnie jest jedną z dziewcząt korzystających z pomocy Mara’s House w Nigerii, ośrodka, w którym dziewczęta i kobiety po ciężkich doświadczeniach otrzymują konieczną opiekę i szkolenie biblijne, by rozkwitać w bezpiecznej, troskliwej społeczności.

Dziękujmy Bogu za Blessing i jej uratowane życie, za wiarę i nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie, Dziękujmy za chrześcijański ośrodek, do którego trafiła, za jej córeczkę, że urodziła się zdrowa i kochana, i za wszystkie osoby, które pomogły Blessing i zatroszczyły się o nią, Niech Pan dalej ją prowadzi, umacnia w swojej miłości i czyni jej życie świadectwem swojego zbawienia. Dziękujmy Bogu za Mara’s House, gdzie kobiety znajdują pomoc. Błogosławmy ludzi, którzy go tworzą, niech prowadzi ich Boża mądrość i niech będą zaopatrzeni we wszelkie zasoby, by Bóg odebrał chwałę z ich służby. „Tak Twoja dobroć i łaska pójdą ze mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w Domu PANA przez długie dni…” Ps 23,6.

Źródło: VOM Canada, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan