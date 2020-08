Forteca kananejska z biblijnych czasów sędziów odkryta w Izraelu

Forteca kananejska sprzed 3.200 lat rzuca światło na opisane w Biblii, starożytne czasy sędziów.

Na południu Izraela, w pobliżu kibucu Galon obok Kiriat Gat, izraelscy archeolodzy wraz z nastoletnimi wolontariuszami odkryli fortecę z XII wieku przed Chrystusem.

„Znaleziona przez nas forteca daje pojęcie o geopolitycznej rzeczywistości opisanej w Księdze Sędziów, w której toczą się walki między Kananejczykami, Izraelitami i Filistynami” – mówią archeolodzy z Israel Antiquities Authority, Saar Ganor i Itamar Weissbein.

Forteca kananejska mierzy 18 x 18 metrów i posiada cztery wieże wartownicze, zbudowane w czterech narożnikach. Prowadzący wykopaliska odkryli potężny próg wykuty ze skały, wejście do zabudowań i dziedziniec z kamiennymi płytami i kolumnami.

Po obu stronach dziedzińca znajdowały się pomieszczenia, w których znaleziono setki

fragmentów ceramicznych naczyń, w tym miskę i kubek, które zdaniem archeologów służyły do obrzędów religijnych. Niektóre z ceramicznych misek zostały zaprojektowane w starożytnym, egipskim stylu, co wskazuje na pradawny dramat, jaki rozgrywał się między Egipcjanami, Kananejczykami, Izraelitami i Filistynami.

„W tym okresie, w ziemi Kanaanu panowali Egipcjanie, a jej mieszkańcy znajdowali się pod ich nadzorem. Wtedy, w XII wieku przed Chrystusem, do gry weszło dwóch nowych graczy: Izraelici i Filistyni, co doprowadziło do serii gwałtownych konfliktów terytorialnych. Izraelici osiedlili się w nieufortyfikowanych, górskich osadach regionu Beniamina i Wyżyny Judzkiej. Tymczasem, Filistyni skupili władzę na południowej Równinie Przybrzeżnej i założyli duże miasta, takie jak Aszkelon, Aszdod i Gat” – wyjaśnili Ganor i Weissbein.

W próbie podbicia kolejnych obszarów, Filistyni starli się z Egipcjanami i Kananejczykami na pograniczu, które prawdopodobnie przebiegało między filistyńskim królestwem Gat i kananejskim królestwem Lakisz.

„Wydaje się, że forteca Galon została zbudowana w ramach wspólnego wysiłku

Kananejczyków i Egipcjan, by poradzić sobie w nowej sytuacji geopolitycznej” – powiedzieli archeolodzy. „Jednak w połowie XII wieku przed Chrystusem, Egipcjanie opuścili ziemię Kanaanu i wrócili do Egiptu. Ich odejście doprowadziło do zniszczenia pozbawionych ochrony miast kananejskich; zniszczenia, którym prawdopodobnie kierowali Filistyni”.

Miejsce wykopalisk jest otwarte dla zwiedzających dzięki współpracy między Israel Antiquities Authority i południowego regionu Żydowskiego Funduszu Narodowego.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

