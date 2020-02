Archeolodzy z Izraela odkryli kananejską świątynię w biblijnym mieście zniszczonym przez Jozuego

Według Biblii naród Izraela wszedł do Ziemi Obiecanej po 40 latach wędrówki po dzikich terenach.

Dzięki rzadkiemu odkryciu izraelskich archeologów możemy dowiedzieć się więcej o Kananejczykach, którzy mieszkali na tamtych terenach.

Archeolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego (Hebrew University) po raz pierwszy odkryli ruiny kananejskiej świątyni w starożytnym mieście Lakisz.

W Księdze Jozuego (10:32) możemy przeczytać, że Bóg wydał Lakisz „w ręce Izraela”, kiedy naród wchodził do Ziemi Obiecanej. Było to jedno z najważniejszych kananejskich miast w czasach średniej i późnej epoki brązu, a jego mieszkańcy kontrolowali pewne obszary Judei. Miasto zbudowano ok. 1800 r. p.n.e., jednak ok. roku 1550 p.n.e. Egipcjanie zniszczyli je.

Lakisz odbudowano, jednak miasto zostało zniszczone jeszcze dwukrotnie, aż w 1150 r. p.n.e. zburzono je już na zawsze.

Odkrytą przez archeologów świątynię datuje się na XII w. p.n.e., odnaleziono ją w Parku Narodowym Tel Lachisz (National Park Tel Lachish) – dużej osadzie z epoki brązu leżącej blisko miasta Kirjat Gat.

We frontowej części świątyni znajdują się dwie kolumny i dwie wieże prowadzące do dużego przedsionka. Wnętrze budynku podpierają cztery inne kolummny. Są tam też ustawione pionowo kamienie, które być może miały służyć za podobizny bóstw świątynnych.

– To naprawdę niesamowite odkrycie – powiedział Yosef Garfinkel, jeden z badaczy prowadzących wykopaliska. – Kananejską świątynię w Izraelu odkrywa się raz na 30 czy 40 lat. To znalezisko wyjaśnia nam trochę więcej o tym, jak wyglądało życie na tym obszarze w czasach starożytnych. To bardzo ważne odkrycie.

Świątynia ta przypomina inne kananejskie budynki sakralne odnalezione wcześniej przez archeologów w Nablus, Megiddo i Chasor.

Zespół odnalazł także wiele artefaktów, między innymi ceramikę, biżuterię, fragmenty toporków, kotły i figurki z brązu, sztylety i pozłacaną butelkę z imieniem Ramzesa II, jednego z najpotężniejszych egipskich faraonów.

Na jednym z ceramicznych odłamków wygrawerowano napis, który składał się między innymi z litery samek. Okazuje się, że jest to najstarszy odkryty dotąd zapis tej litery.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News