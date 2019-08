Film „Overcomer” zarabia 8,2 miliona dolarów w trakcie premierowego weekendu

W weekend otwarcia, chrześcijański film „Overcomer” (Zwycięzca) przekroczył wszelkie oczekiwania, zarabiając imponujące 8,2 miliona dolarów w zaledwie 1,723 kinach w całym kraju.

Najnowszy projekt Alexa i Stephena Kendrick, „Overcomer”, opowiada historię trenera koszykówki w szkole średniej, Johna Harrisona. On i jego drużyna nagle muszą zmierzyć się z niepewnością jutra, gdy największa fabryka w mieście zostaje nieoczekiwanie zamknięta.

Gdy ludzie masowo się wyprowadzają, John niechętnie podejmuje się pracy trenera biegu przełajowego, dyscypliny, której nawet nie lubi. Jego postawa ulega zmianie, gdy poznaje Hannah Scott, która, choć kompletnie nie ma warunków do biegania, podejmuje ogromny wysiłek i ćwiczy do granic możliwości. Zainspirowany słowami i modlitwami nowej przyjaciółki, John zaczyna przygotowywać Hannah do największego wyścigu w jej młodym życiu.

„Cieszymy się, że mogliśmy nakręcić ten nowy film w uroczym i pięknym mieście Columbus w Georgii. Czuliśmy się tam wspaniale przyjęci i jesteśmy szczerze wdzięczni licznym firmom, szkołom i serdecznym pastorom i kościołom, którzy stanęli obok nas, by wesprzeć nasze wysiłki” – powiedział Stephen Kendrick, współautor scenariusza i producent filmu.

W obsadzie „Overcomer” znalazła się aktorka i ewangelistka Priscilla Shirer, grająca główną rolę dyrektorki szkoły.

„Ci, którzy oglądali film, autentycznie siedzieli jak na szpilkach, z ekscytacją oczekując na rozwój wydarzeń” – powiedziała Shirer. „Były zwroty akcji, jakich się nie spodziewali, i naprawdę świetnie się bawili w trakcie oglądania” – dodała.

„Gdy ludzie wychodzą z kina, słyszę, jak zadają sobie pytanie: ‚Komu pozwoliłem się zdefiniować, i czy moje znaczenie jest ukryte w bezzasadnych miejscach, jak mój sukces, czy w aprobacie pewnej grupy osób?'”.

Mijają prawie cztery lata od czasu, gdy bracia Kendrick oszołomili Hollywood przebojowym, chrześcijańskim filmem „War Room – Siła modlitwy”, który w swój premierowy weekend w 2015 roku zarobił 11,3 miliony dolarów, a do tej pory, w samych Stanach Zjednoczonych, przyniósł ponad 67 milionów dolarów dochodu brutto.

Chrześcijańskie wydawnictwo LifeWay przygotowało szereg publikacji dla dorosłych i dzieci w ramach bazy towarzyszących filmowi zasobów szkoleniowych. Materiały obejmują zestawy do studium biblijnego z książkami, skierowane do małych grup, dorosłych, nastoletnich chłopców i dziewcząt oraz do uczniów szkół średnich.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News