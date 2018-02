Film „Moja Miłość”: krótki wywiad z Markiem Pettit

Od 02 marca w kinach można zobaczyć film „Moja Miłość”. Przedstawmy krótki wywiad z Markiem Pettit, przyjacielem ze wspólnoty, którego Rachel nazywała starszym bratem. Opowiada prawdziwą historię, oraz wspomina Rachel.

Z Markie Pettit rozmawiał Steve Cherrico (dyrektor wykonawczy).

Moja miłość to inspirująca prawdziwa historia Rachel Joy Scott ze szkoły Columbine.

Mark Pettit, filmowy Nathan Ballard, w jego postać w filmie wcielił się Ben Davies. Był bliskim przyjacielem Rachel, traktowała go jak starszego brata.

Oto jego zdanie na temat filmu i wspomnienia dotyczące samej Rachel.

Steve Cherrico: Podziel się swoją opinią o filmie. Czy masz ulubiony fragment?

Markie Pettit: Naprawdę mi się podobał. Uważam, że dobrze przedstawił wydarzenia, które miały miejsce. Podoba mi się, że nie demonizuje nikogo, pokazuje każdego w równym stopniu, pozwala utożsamić się z bohaterami – z czego myślę, że Rachel byłaby dumna.

Moim ulubionym fragmentem filmu jest kiedy Ben po przedstawieniu teatralnym wściekle chwyta chłopaka grającego główną rolę. To pokazuje moje uczucia, jakimi darzyłem Rachel, to jak bardzo mi na niej zależało.

Steve Cherrico: Masz jakieś ulubione wspomnienia o Rachel, którymi chciałbyś się podzielić?

Markie Pettit: Tak, z czasów, kiedy pracowała w Subwayu. Opowiadała o współpracownikach, którzy palili trawę i próbowali ją do tego namówić. Kolega ze wspólnoty zawiózł mnie do Littleton, poszliśmy tam zjeść, przechodziłem się po lokalu z wypiętą klatą, onieśmielałem ich. Usiadłem, nieźle się czułem, bo zadziałało. Rachel podeszła, spojrzała na mnie i powiedziała: „Tak? Teraz idź ich zaproś do wspólnoty”. Nigdy tego nie zapomnę. To mnie nauczyło pokory. Powinienem był zaprosić ich do wspólnoty, zamiast tylko zgrywać twardziela. To pokazało także jej charakter.

Steve Cherrico: Porozmawiajmy o Rachel przez moment. W filmie gra ją Mason McLain, jak Twoim zdaniem poradziła sobie z tą rolą?

Markie Pettit: Poradziła sobie z tym świetnie. Samo oglądanie trailera, jej głos, sposób w jaki wypowiadała słowa, dobro w jej głosie powodowały, że mówiłem „Oh, Rachel”, prawie tak jakbym zapomniał, że oglądam film, wydawało się to być prawdziwym wspomnieniem.

Steve Cherrico: Dzięki powstaniu tego filmu moi przyjaciele nie zginęli na marne, jej śmierć została tu uhonorowana. Ta historia na pewno dotknie wielu ludzi. Każde serce, które jest gotowe, by dać temu szanse – zostanie tym filmem poruszone.

Kilka słów o filmie

“Moja Miłość” to fabularna opowieść o Rachel Joy Scott – pierwszej (spośród 13) ofiary strzelaniny w Columbine High School, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku. Film powstał w oparciu o historię Rachel, a także odnalezionych po śmierci pamiętników dziewczyny, będących niezwykłym świadectwem wiary, tęsknoty za Bogiem, religijnych poszukiwań i nastoletnich rozterek.

„Moja Miłość” to opowieść o odkrywaniu przez młodą dziewczynę swojej wiary, o poszukiwaniu Boga i podążaniu za jego głosem. Fabuła filmu przeplata losami Rachel z historiami Erica Harrisa i Dylana Klebolda, dwóch uczniów szkoły i sprawców szkolnej masakry.