Film „Czy naprawdę wierzysz?” to opowieść o potężnym darze, który drzemie w człowieku i tylko czeka, by go użyć…

Kolejne dzieło twórców filmu „Bóg nie umarł”.

Matthew nie może się otrząsnąć z wrażenia, jakie wywarło na nim spotkanie z odważnym ulicznym kaznodzieją. Kiedy wreszcie pojmuje, jak ma wyglądać jego życie, zaczynają się dziać prawdziwe cuda, o których wcześniej nie marzył. W trudnych sytuacjach wzywa mocy Bożej, a ta dotyka nie tylko jego, lecz także ludzi, którzy pojawiają się na jego drodze: bezdomną dziewczynę w ciąży, zawsze racjonalnego doktora czy mężczyznę umierającego na szpitalnej izbie przyjęć. Wszystkie te historie są częścią planu, którego scenariusz mógł napisać tylko Bóg.

Potęga wiary, siła nadziei, odwaga świadectwa. „Czy naprawdę wierzysz?” to więcej niż film, to pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć.

„Czy naprawdę wierzysz?”

Jest już płyta DVD

W rolach głównych występują: Mira Sorvino, Sean Astin, Alexa PenaVega, Ted McGinley, Cybill Shepherd, Lee Majors, Andrea Logan White, Delroy Lindo, Madison Pettis oraz Brian Bosworth

Rok wydania: Styczeń 2016

Nośnik: DVD + książka

Gatunek filmowy: Dramat obyczajowy

Lektor: Polski 5.1 Dolby Digital, Angielski 5.1 Dolby Digital

Format: 1.85:1, 16:9

Napisy (subtitles): Polskie

Czas trwania: 115 minut

ISBN: 978-83-7569-846-6

Wydawca: Wydawnictwo Rafael

Streszczenie filmu

Tuzin zabłąkanych dusz krąży po świecie w różnych kierunkach. Wszystkie łączy jednak tęsknota za czymś więcej. Gdy ich losy niespodziewanie się przetną, każda odkryje nową siłę w krzyżu i Chrystusie. Nawet jeżeli okaże się, że bohaterowie nie wierzą. Twórcy filmu „Bóg nie umarł” przedstawiają swoje nowe porywające dzieło: „Czy naprawdę wierzysz?”.

Jedno spotkanie wywołuje całą lawinę zdarzeń. Matthew nie może otrząsnąć się z wrażenia, jakie wywiera na nim odważny uliczny kaznodzieja, którego spostrzega pewnej nocy w Chicago. Tego wieczoru wszystko się zmieni. Matthew przypomni sobie, że prawdziwa wiara zawsze wymaga działania i to olśnienie wpłynie na życie jego, jego żony i wielu innych osób.

Pierwsza pojawi się nastolatka Maggie, bezdomna dziewczyna w ciąży, którą Matthew przygarnie razem ze swoją żoną Grace.

Wszystko zmieni się też w życiu sanitariusza Bobby’ego i jego żony – pielęgniarki Eleny, która do tej pory zdawała się preferować życie tu i teraz, i nie patrzyła na to, co przyjść ma potem.

Krzyż dotknie również Carlosa, brata Eleny. Mężczyzna, razem z przyjaciółką, Lacey, walczy z demonami przeszłości – z czasów służby wojskowej. Sama Lacey kroczy po autodestruktywnej ścieżce i pociąga za sobą Calrosa.

Z nowym przyjdzie też zmierzyć się prawniczce Andrei, która do tej pory robiła wszystko, by oddzielić kwestie wiary od spraw zawodowych, a także jej partnerowi – doktorowi Ferrellowi, wierzącemu tylko w siebie i to, co racjonalnie wytłumaczalne.

Bóg pojawi się też na izbie przyjęć, gdzie umierający, acz wierzący w przyszłe życie Joe zaprzyjaźni się z małą Lily, dziewczynką od lat błąkającą się po przytułkach razem ze zrozpaczoną mamą Samanthą.

Krzyż odmieni też dalszy los starszej pary – J.D. i Teri. Przed laty zmarła ich córka. J.D. wierzy, że Bóg nawet tragedię może przemienić w coś dobrego. Teri sądzi, że jej życie skończyło się wraz ze stratą dziecka.

Zanim historia zatoczy koło i powróci do kaznodziei Malachiego, poznamy jeszcze gangsterów Kriminala i Pretty Boya. Czeka nas podróż pełna wiary, droga, która zmieni życie wszystkich bohaterów w sposób, który tylko Bóg mógł zaplanować i zorganizować.

„Czy naprawdę wierzysz?” to film z prawdziwie gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się Mira Sorvino, Sean Astin, Alexa PenaVega, Ted McGinley, Cybill Shepherd, Lee Majors, Andrea Logan White, Delroy Lindo, Madison Pettis oraz Brian Bosworth. Autorami scenariusza są Chuck Konzelman i Cary Solomon, którzy zachwycili widzów historią „Bóg nie umarł”. Reżyserią zajął się Jonathan M. Gunn, a produkcją pokierowali specjalizujący się w kinie o wartościach chrześcijańskich Michael Scott, David A.R. White, Russell Wolfe i Elizabeth Travis.