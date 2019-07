Ewangelizacja na festiwalu Pol’And’Rock (dawniej Woodstock)

Wiadomość nadesłana: Dawny Przystanek Woodstock, a obecnie festiwal Pol’And’Rock to największy festiwal w Polsce i jeden z największych w tej części Europy. Organizatorzy utrzymują że w poprzednim roku przyjechało około 800 000 ludzi. A w tym roku nic nie wskazuje na to by miało się to zmienić.

Wydawać by się mogło że jest to miejsce pełne zła i zepsucia, a ludziom słuchającym ciężkiej muzyki jedynie na czym zależy to zabawa do granic możliwości. Jednak wielu Chrześcijan wykorzystuje ten festiwal jako okazję by spotkać setki ludzi i móc podzielić się ewangelią o Jezusie Chrystusie.

Jak się okazuje alkohol i narkotyki to dla wielu z nich sposób na wolność. Często nie widzą celu i sensu życia w czasach, gdzie konsumpcjonizm i egoizm to sztandarowe wartości. Muzyka i ich subkultura stanowi bunt wobec tego co widzą w telewizji i internecie. Dodatkowo czują się również odrzuceni przez kościół i są przekonani że dla Boga nie mają żadnego znaczenia.

Misjonarze Generacji Plus chcą to zmienić i wraz z międzynarodową szkołą Steiger, Freedom Cafe oraz przyjaciółmi już od kilku lat wyjeżdżają na festiwal Woodstock. Na wszystkie sposoby starają się głosić ewangelie. Ich głównym punktem otwartym dla ludzi jest wielki wojskowy namiot, który tworzy przyjazne i ciepłe miejsce gdzie można schronić się przed deszczem lub upalnymi promieniami słońca. Jedną z akcji były darmowe śniadania dla Woodstokowiczów, na które setki ludzi miało okazje coś zjeść. Freedom Cafe rozdaje gorącą kawę i herbatę oraz udostępnia punkt ładowania telefonów. Oprócz tego wielu z misjonarzy tworzą sobie tablice z hasłami prowokującymi do rozmowy. Wszystko po to by jak najwięcej osób przekonało się o tym że Bóg jest dobry.

By to wszystko przygotować niezbędne są fundusze dlatego została zorganizowana zbiórka na portalu zrzutka.pl

Adres: zrzutka.pl/zaraz-bedzie-jasno

Organizator misji Michał Ćwiękała zachęca do współpracy wszystkich chętnych. Potrzebni są chętni ludzie, pomoc materialna, a przede wszystkim modlitwa o Boże cuda.

W razie pytań zachęca do kontaktowania się drogą mailową: c.michal@o2.pl

