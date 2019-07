Eksperci mówią, że znaleźli miejsce schronienia Dawida przed królem Saulem

KHIRBET A-RA’I, SIKLAG. Archeolodzy uważają, że znaleźli biblijne miejsce, w którym Dawid ukrył się przed królem Saulem.

Ceramika z czasów króla Dawida, geografia i historia biblijna wskazują na Khirbet a-Ra’i jako na filistyńskie miasto Syklag, do którego Dawid uciekł przed królem Saulem.

W ciągu lat, eksperci sugerowali jedenaście różnych miejsc jako lokalizację Syklag. Teraz archeolodzy sądzą, że mają dowody, łączące Khirbet a-Ra’i z miastem ucieczki Dawida.

„Już w VII wieku dyskutowano nad Syklag, dlatego ludzie naprawdę interesowali się tym miejscem. Jeśli chodzi o narrację biblijną, to miasto wspomniane jest tylko w czasach króla Dawida” – powiedział Yosef Garfinkel, dyrektor Instytutu Archeologicznego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Z Biblii dowiadujemy się, że Dawid uciekł do Akisza w Gat wraz z sześciuset wojownikami i swoimi dwiema żonami.

W 1 Księdze Samuela 27:5-6 czytamy: „I rzekł Dawid do Akisza: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to niech mi dadzą miejsce w jednym z miast okolicznych i tam się osiedlę, bo po cóż ma twój sługa mieszkać wraz z tobą w mieście stołecznym? I dał mu Akisz tego dnia Syklag; dlatego Syklag należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego” (BW).

W rozmowie z CBN News, Garfinkel powiedział, że Gat Akisza znajduje się o „pół dnia” drogi od ruin, które, jak sądzi, są pozostałością biblijnego miasta Syklag.

„Syklag nie może być daleko na obszarze Negew (…). Musi być blisko Gat. Dowiadujemy się, że Syklag stało się częścią posiadłości królów Judy. Dlatego nie może znajdować się na nadbrzeżnej równinie w pobliżu Aszkelonu i Aszdodu. Ono musiało być tutaj, na granicy między niziną a wyżyną. To miejsce doskonale pasuje do tych wymogów”.

Garfinkel wskazał też, dlaczego to nowe miejsce różni się od innych, zaproponowanych lokalizacji.

„To miasto pochodzenia filistyńskiego, które później zaczęło należeć do Judejczyków. Gdyby spojrzeć na inne obszary, zaproponowane jako Syklag, (…) jeśli nie mają podłoża z czasów Dawida, jak mogą być miejscem Syklag? I w końcu, to jedyny obszar, który łączy czynniki geograficzne i historyczne”.

Jest jeszcze ceramika. Pracownicy odkryli tuziny naczyń sprzed 3.000 lat.

„Wszystkie te naczynia, oraz 70 innych, pochodzą z okresu, datowanego metodą izotopu węgla C14 na początek X wieku przed Chrystusem, a to dokładnie czasy króla Dawida. Widzimy tu zatem naczynia, jakich być może król Dawid używał, a może nie używał, to jednak naczynia, z których korzystano w jego czasach”.

Biblia opisuje też spalenie Syklag, podczas gdy Dawid i jego wojownicy wyjechali na wojnę. Archeolog Saar Ganor z Muzeum Archeologicznego w Jerozolimie mówi, że nawet wyraźnie widać na nich ślady ataku.

„Okres jest prawidłowy, a naczynia ceramiczne i ich zniszczenie są dla nas ogromnie ważne; łączą nas z Biblią z czasów Dawida, z X wiekiem… Możemy teraz powiedzieć, że mamy wiele punktów na mapie, które wiążą się z X wiekiem przed Chrystusem. A to znaczy, że trzy tysiące lat temu było tu Królestwo Judy” – wyjaśnił Ganor.

Jeszcze 12 lat temu, archeolodzy nie mieli na wzgórzach Judei żadnego stanowiska z czasów króla Dawida.

„Wtedy zaczęto się zastanawiać: może Dawid w ogóle nie istniał, może był tylko postacią mitologiczną, albo istniał, ale był tylko mieszkającym w namiocie, beduińskim szejkiem, więc nic tak naprawdę nie zostało z tamtego okresu” – powiedział Garfinkel.

Teraz, wraz z drugim odkryciem związanym z królem Dawidem, Garfinkel wierzy, że zostaną odkryte kolejne miejsca, które poprą historię króla Dawida i relacji biblijnej.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News