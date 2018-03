Starożytny basen odkryty w Izraelu: czy może on być miejscem chrztu

Izraelscy archeolodzy ogłosili odkrycie wielkiego basenu i fontanny w miejscu starożytnego kościoła w pobliżu Jerozolimy. Pochodzą one sprzed 1 500 lat.

Odkrycie wielkiego basenu w parku Ein Hanniya przykuwa sporo uwagi. Może to bowiem być miejsce nawrócenia etiopskiego dworzanina opisane w Nowym Testamencie.

„Uważamy, że niektórzy wczesnochrześcijańscy komentatorzy utożsamiali Ein Hanniya z miejscem, w którym etiopski dworzanin został ochrzczony, jak to opisano w Dziejach Apostolskich 8: 26-40” – powiedział w oświadczeniu archeolog okręgowy w Jerozolimie, doktor Yuval Baruch. „Ochrzczenie dworzanina przez św. Filipa było jednym z kluczowych wydarzeń w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa, dlatego określenie miejsca, w którym się to odbyło, zajmowało uczonych przez wiele pokoleń i stało się wspólnym motywem w sztuce chrześcijańskiej”.

Basen jest częścią systemu basenów odkrytych w parku Ein Hanniya w latach 2012-2016.

Według danych Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności basen powstał w czasach bizantyjskich. Cały system basenów pochodzi z IV i VI wieku naszej ery.

„Najważniejszym odkryciem w wykopaliskach jest duży i imponujący basen z okresu bizantyjskiego” – wyjaśnia Irina Zilberbod, dyrektor ds. wykopów w Izraelskim Urzędzie ds. Starożytności. „Basen ten został zbudowany pośrodku dużego kompleksu u stóp kościoła, który kiedyś tu stał. Wokół basenu zbudowano zadaszone kolumnady, które zapewniały dostęp do skrzydeł mieszkalnych”.

Archeolodzy, którzy odkryli to miejsce, wciąż mają wiele pytań dotyczących dokładnego wykorzystania basenu.

“Trudno jest określić, do czego używano basenu – czy to do nawadniania, mycia, kształtowania krajobrazu, czy może jako część ceremonii chrztu”, powiedziała Zilberbod. Wspomniała też, że woda z basenu przedostawała się przez sieć kanałów do fontanny.

Inżynierowie przywrócili dawne systemy wodne i woda płynie z basenu do fontanny, tak jak to było w czasach starożytnych.

Inne znalezione artefakty to srebrna moneta z IV wieku p.n.e. i starożytny kapitel, czyli górna część filaru. Archeolodzy twierdzą, że kapitel ten jest typowy dla struktur królewskich odkrytych w Pierwszej Świątyni w Jerozolimie z lat 960-586 p.n.e.

Jak przekazał Doktor Yuval Baruch część tego terenu nadal jest własnością chrześcijan i stanowi punkt kulminacyjny ceremonii religijnych Kościoła Armeńskiego, jak i Kościoła Etiopskiego.

źródło: http://www1.cbn.com

Tłumaczenie: Powołana