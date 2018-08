Egipt: Ataki na chrześcijan wywołane przez wpis na Facebooku

9 lipca wieczorem w położonej 225 kilometrów na południe od Kairu wiosce Menbal doszło do ataku tłumu muzułmanów na koptyjskich chrześcijan. Za bezpośrednią przyczynę ataku uznano publikację wpisu na Facebooku, w którym rzekomo obrażono islam. We wpisie tym, datowanym na 5 lipca, koptyjski chrześcijanin Abdo Adel porównał Mahometa z Jezusem.

Abdo Abel trafił w związku z tym do aresztu w oczekiwaniu na wynik śledztwa. Na tym jednak się nie skończyło. Mieszkańcy wioski zaczęli obrzucać kamieniami i cegłami domy należące do Koptów, wznosząc przy tym okrzyki i pieśni. Kilka osób doznało niewielkich obrażeń. Wezwano policję w celu powstrzymania przemocy. Napastnicy próbowali włamać się do miejscowego kościoła, ale odstąpili od tego po ostrzegawczych strzałach policjantów.

Chrześcijanie ukryli się w domach,

podczas gdy funkcjonariusze patrolowali ulice w celu przywrócenia porządku. Kiedy w końcu zdołano przywrócić spokój, wprowadzono godzinę policyjną od 20 do 8 rano. Policja aresztowała 90 muzułmańskich mieszkańców wsi.

Według ostatnich relacji sytuacja w wiosce pozostaje napięta. Przyjaciele Abdo wyjaśnili, że nie jest on biegły w czytaniu: „Nie jest mocny w czytaniu i pisaniu i nie używa swojej strony na Facebooku w najlepszy sposób, przez co on i wioska znalazły się w tym kryzysie.”

Módlmy się o całkowite przywrócenie pokoju w tej miejscowości i aby wszelkie urazy między mieszkańcami zostały zastąpione przez współczucie, przebaczenie i zrozumienie. Prośmy Pana, aby chrześcijanie, którzy ucierpieli, byli w stanie wykorzystać tę sytuację jako okazję do dzielenia się miłością Chrystusa ze swymi sąsiadami. Módlmy się, aby osoby odpowiedzialne za przemoc zostały ukarane.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan